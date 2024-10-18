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Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Dalaman'da dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/mugladaki-orman-yanginlariyla-ilgili-vali-akbiyiktan-aciklama-11-vatandasimizi-tahliye-ettik-1089363911.html
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dalaman, orman yangını, muğla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
dalaman, orman yangını, muğla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri

Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

11:37 18.10.2024
© Durmuş GençMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Durmuş Genç
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Dalaman'da dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.
Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.
Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.
© Durmuş GençMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
Muğla
© Durmuş Genç
Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopterle hava müdahalesi başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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