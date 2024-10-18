https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/dalamanda-cikan-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1089381666.html
Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Dalaman'da dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T11:37+0300
2024-10-18T11:37+0300
2024-10-18T11:37+0300
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yangın söndürme
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Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/mugladaki-orman-yanginlariyla-ilgili-vali-akbiyiktan-aciklama-11-vatandasimizi-tahliye-ettik-1089363911.html
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dalaman, orman yangını, muğla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
dalaman, orman yangını, muğla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
Dalaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Dalaman'da dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.
Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.
Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.
Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.