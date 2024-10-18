Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı
15:14 18.10.2024 (güncellendi: 15:27 18.10.2024)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuştu:
Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı
Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti
Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı
Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var.
Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz.
Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir
Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür