https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/canli-yayinda-domuz-bagi-tartismasi-hicbir-chpli-hak-etmiyor-1089375270.html
Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor'
Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor'
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı. Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T11:24+0300
2024-10-18T11:24+0300
2024-10-18T11:24+0300
politika
tanju özcan
domuz bağı
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belediye
belediye başkanı
serkan ramanlı
tartışma
canlı yayın
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı.TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programına katılan Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin" ifadelerini kullandı.Tanju Özcan'ın tepki göstermesi üzerine yanıt veren Ramanlı, 'domuz bağı domuza yapılır' dedi. Özcan ise "İnsanlara yapılanını da gördük" diyerek cevap verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hande-firat-yeni-bir-cozum-sureci-degil-bir-anlamda-son-sans-1089370960.html
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tanju özcan, serkan ramanlı domuşz bağı, domuz bağı tartışması, domuz bağı ne demek, chp domuz bağı
tanju özcan, serkan ramanlı domuşz bağı, domuz bağı tartışması, domuz bağı ne demek, chp domuz bağı
Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı. Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor" dedi, Özcan ise "İnsanlara yapılanını da gördük" diye tepki gösterdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı.
TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programına katılan Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin" ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan'ın tepki göstermesi üzerine yanıt veren Ramanlı, 'domuz bağı domuza yapılır' dedi. Özcan ise "İnsanlara yapılanını da gördük" diyerek cevap verdi.