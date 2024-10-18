https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/canli-yayinda-domuz-bagi-tartismasi-hicbir-chpli-hak-etmiyor-1089375270.html

Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor'

Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor'

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı. Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T11:24+0300

2024-10-18T11:24+0300

2024-10-18T11:24+0300

politika

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması yaşandı.TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programına katılan Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin" ifadelerini kullandı.Tanju Özcan'ın tepki göstermesi üzerine yanıt veren Ramanlı, 'domuz bağı domuza yapılır' dedi. Özcan ise "İnsanlara yapılanını da gördük" diyerek cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/hande-firat-yeni-bir-cozum-sureci-degil-bir-anlamda-son-sans-1089370960.html

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