Altının kilogram fiyatında yükseliş

Türkiye
SON DAKİKA | Torun Center'a 'aykırı yapılaşma' mührü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş: Çiftçi traktörünü aldı yollara döküldü, bu ses duyuluyor mu?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kira anlaşmazlıklarının çözümünde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi 'ikinci fayı tetikleyebilir' diyerek uyardı: İstanbul’da 7 üzeri peş peşe iki deprem yaşanabilir
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Mazlum Abdi, Şam’ın onlara sırtını döndüğünü söyledi’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
İstanbul Barosu başkanını seçiyor: Adaylar seçim öncesi neler söyledi?
19:17
10 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:35
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:45
2 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
20:03
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:09
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:00
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Canlı
20:21
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altinin-kilogram-fiyatinda-yukselis-1089401205.html
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T16:58+0300
2024-10-18T16:58+0300
ekonomi
altın
borsa
borsa istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0.8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424.53 kilogram oldu.Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altin-fiyatlarinda-yeni-zirve-hem-ons-hem-de-gram-altin-rekor-kirdi-1089373388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7119d94d27d050f45500db4addf80183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, borsa, borsa istanbul
altın, borsa, borsa istanbul

Altının kilogram fiyatında yükseliş

16:58 18.10.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA
Abone ol
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0.8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424.53 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
EKONOMİ
Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала