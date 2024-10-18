https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altinin-kilogram-fiyatinda-yukselis-1089401205.html
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T16:58+0300
2024-10-18T16:58+0300
2024-10-18T16:58+0300
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0.8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424.53 kilogram oldu.Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altin-fiyatlarinda-yeni-zirve-hem-ons-hem-de-gram-altin-rekor-kirdi-1089373388.html
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altın, borsa, borsa istanbul
altın, borsa, borsa istanbul
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0.8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424.53 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.