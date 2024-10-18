https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/brics-ekonomik-alternatifler-sunmak-uzere-hazir-1089413669.html

'BRICS ekonomik alternatifler sunmak üzere hazır'

'BRICS ekonomik alternatifler sunmak üzere hazır'

Sputnik Türkiye

22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 16. BRICS Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T23:23+0300

2024-10-18T23:23+0300

2024-10-18T23:23+0300

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gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

gsyih

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Uluslarası ticaret uzmanı ve Zimbabve Afrika Entegrasyonu Enstitüsü'nün kurucu ortağı Tanatsiwa Dambuza, gerçekleşecek BRICS toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Dambuza, BRICS'in, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesini yönlendirmek ve ekonomik alternatifler sunmak üzere hazır olduğunu ifade etti.BRICS'in, küresel GSYİH büyümesinin ana motoru haline gelmek üzere olduğunu ve 2030 yılına kadar katkısının %50'den fazla olabileceğini söyleyen Dambuza, bu büyümenin anahtarının, özellikle Çin, Hindistan ve Etiyopya gibi ülkelerdeki hızlı ekonomik genişleme olduğunu vurguladı. Ayrıca Dambuza, bu ülkelerdeki büyük nüfuslar ile bol kaynakların bu tahmini daha da güçlendirdiğini ekledi.BRICS ülkelerinin kendine yeterliliği önceliklendirmesi ile Afrika'nın tarihteki bağımsızlık mücadelesi arasında benzerlikler kurduğunu belirten Dambuza, "Özgüven, hedefimizdir. Afrika sömürgecilikle savaşırken bile, temel amacı bağımsızlık, egemenlik ve kendi kaderini tayin etmekti" diye belirtti.BRICS ülkelerinin, yerel para birimleriyle, örneğin yuan ve rupi ile ticaret yaparak Batı para birimlerine olan bağımlılığı azaltma yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dambuza, ekonomik egemenliği artıracağını düşündüğünü söyledi.BRICS'in Afrika'daki rolüyle ilgili olarak Dambuza, bu bloğun, tarihsel olarak kıtayı dezavantajlı duruma sokan Batı'nın hâkim olduğu finansal sistemlere bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html

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brics, uzman, zimbabve, afrika, rusya, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih