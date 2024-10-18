https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altin-fiyatlarinda-yeni-zirve-hem-ons-hem-de-gram-altin-rekor-kirdi-1089373388.html
Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı
Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına talebi artırmasıyla rekor kırdı. Ons altın ilk kez 2 bin 700 doların üzerine... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T10:09+0300
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Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini artırdı ve bu sabah ons altın 2 bin 700 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek rekor tazelerken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 713 dolara çıktı. İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurması sonrasında piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı.Gram altın ne kadar?Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatlarında da yeni rekor seviye geldi. Gram altın fiyatları 2 bin 984 lirayla yeni zirvesine ulaşırken şu sıralarda 2 bin 978 liradan işlem görüyor. Öte yandan Cumhuriyet altını 19 bin 414 lira, çeyrek altın 4 bin 868 TL seviyesinde seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kredi-kartindan-750-tllik-kesintiyle-ilgili-yeni-gelisme-savunma-payi-alinmayacak-1089346749.html
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Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı
10:09 18.10.2024 (güncellendi: 10:11 18.10.2024)
Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına talebi artırmasıyla rekor kırdı. Ons altın ilk kez 2 bin 700 doların üzerine çıktı. Gram altın da hem dolardan hem de ons altındaki yükselişten destek alarak zirveyi gördü. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek ve yarım altın kaç TL?
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini artırdı ve bu sabah ons altın 2 bin 700 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek rekor tazelerken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 713 dolara çıktı.
İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurması sonrasında piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatlarında da yeni rekor seviye geldi. Gram altın fiyatları 2 bin 984 lirayla yeni zirvesine ulaşırken şu sıralarda 2 bin 978 liradan işlem görüyor.
Öte yandan Cumhuriyet altını 19 bin 414 lira, çeyrek altın 4 bin 868 TL seviyesinde seyrediyor.