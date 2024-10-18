https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altin-fiyatlarinda-yeni-zirve-hem-ons-hem-de-gram-altin-rekor-kirdi-1089373388.html

Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı

Altın fiyatlarında yeni zirve: Hem ons hem de gram altın rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına talebi artırmasıyla rekor kırdı. Ons altın ilk kez 2 bin 700 doların üzerine... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-18T10:09+0300

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ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

cumhuriyet altını

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Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini artırdı ve bu sabah ons altın 2 bin 700 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek rekor tazelerken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 713 dolara çıktı. İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldüğünü duyurması sonrasında piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı.Gram altın ne kadar?Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatlarında da yeni rekor seviye geldi. Gram altın fiyatları 2 bin 984 lirayla yeni zirvesine ulaşırken şu sıralarda 2 bin 978 liradan işlem görüyor. Öte yandan Cumhuriyet altını 19 bin 414 lira, çeyrek altın 4 bin 868 TL seviyesinde seyrediyor.

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