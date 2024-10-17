https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/zengin-avrupalilara-ek-ucus-vergisi-64-milyar-euro-gelir-sagliyor-kuresel-isinmayi-yavaslatiyor--1089339549.html

Zengin Avrupalılara ek uçuş vergisi 64 milyar euro gelir sağlıyor, küresel ısınmayı yavaşlatıyor

Zengin Avrupalılara ek uçuş vergisi 64 milyar euro gelir sağlıyor, küresel ısınmayı yavaşlatıyor

Sputnik Türkiye

Avusturya merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu, ekonomik modellemeyle hazırladığı raporunda Avrupa'da 'sık sık' uçakla seyahat edenlerden alınacak ek... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:33+0300

2024-10-17T13:33+0300

2024-10-17T13:33+0300

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Uçuşlardan kaynaklanan hava kirliliğine odaklanan 'Stay Grounded' adlı çevreci sivil toplum kuruluşu, ister yılda 1 kez uçun ister haftada 3 kez uçun herkesin aynı vergiyi ödediğinden yola çıkıp 'Sık Uçuş Vergisini' merkeze alan ekonomik bir model kullanarak rapor hazırladı. Avrupa'da toplumun çoğunluğunu etkilemeyen sadece zengin ve sık uçan yolcuları hedefe koyan Sık Uçuş Vergisi'yle sadece havacılıktan 6 kat daha fazla vergi geliri elde ediliyor, ayrıca küresel ısınma yavaşlıyor. Dünya nüfusunun yüzde biri, havacılık emisyonlarının yüzde 50'sini üretiyorVerilere göre küresel olarak, dünya nüfusunun yüzde 1'i havacılık emisyonlarının yüzde 50'sini üretirken, toplumun yaklaşık yüzde 80'i uçağa hiç adım dahi atmamış. Rapora göre sık sık uçanlardan alınacak ek vergilerle, yani Sık Uçuş Vergisi ile 64 milyar euro ek gelir sağlanıyor. Paranın yanı sıra bu vergiyle uçuş kaynaklı kirliliğin (karbon emisyonu) yüzde 21 oranında azaldığı görülüyor. Stay Grounded raporunda küresel ısınmaya neden olan hava yolu kirliliğinin nedenini şöyle açıklıyor:

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