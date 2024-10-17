https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/vanda-bazi-alanlar-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089359061.html

Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T21:42+0300

2024-10-17T21:42+0300

2024-10-17T21:42+0300

türkiye

van

van valiliği

geçici özel güvenlik bölgesi

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.Bu kapsamda, ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların Van Valiliğince 18 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adanada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1089358272.html

türkiye

van

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van, van valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi