https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/vanda-bazi-alanlar-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1089359061.html
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T21:42+0300
2024-10-17T21:42+0300
2024-10-17T21:42+0300
türkiye
van
van valiliği
geçici özel güvenlik bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089358903_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e789bb76a2bdd086763cb469907f3983.jpg
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.Bu kapsamda, ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların Van Valiliğince 18 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adanada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1089358272.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089358903_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_a1339bf0bc99b217a108e782e24a18f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, van valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi
van, van valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.
Bu kapsamda, ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların Van Valiliğince 18 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."