https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adanada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1089358272.html

Adana'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Adana'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T21:32+0300

2024-10-17T21:32+0300

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türkiye

adana

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sarıçam

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Adana Sarıçam'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Adana'da saat 20.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler müdahalede bulunuyor. Yerleşim bölgesine yakın olan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/beykoz-devlet-hastanesinde-yangin-1089340759.html

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