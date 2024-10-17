https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adanada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1089358272.html
Adana'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Adana'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T21:32+0300
2024-10-17T21:32+0300
2024-10-17T21:44+0300
türkiye
adana
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın felaketi
sarıçam
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Adana Sarıçam'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Adana'da saat 20.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler müdahalede bulunuyor. Yerleşim bölgesine yakın olan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/beykoz-devlet-hastanesinde-yangin-1089340759.html
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adana son dakika, adana orman yangını, sarıçam yangın
adana son dakika, adana orman yangını, sarıçam yangın
Adana'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
21:32 17.10.2024 (güncellendi: 21:44 17.10.2024)
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Adana Sarıçam'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Adana'da saat 20.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler müdahalede bulunuyor. Yerleşim bölgesine yakın olan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi.