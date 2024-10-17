https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/alman-basini-ukrayna-rusyaya-karsi-kullanilmak-uzere-nukleer-silah-uretebilir-1089353259.html
Alman basını: Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah üretebilir
Alman basını: Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah üretebilir
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebileceği öne sürüldü. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T18:22+0300
2024-10-17T18:22+0300
2024-10-17T18:21+0300
ukrayna krizi
bild gazetesi
ukrayna
nükleer silah
rusya
rus ordusu
nato
vladimir zelenskiy
kiev
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Alman Bild gazetesinin silah tedariki alanında çalışan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebilir.Kaynağın, "Gerekli bileşenler ve bilgiye sahibiz. Eğer talimat verilirse ilk bombayı yapmamız sadece birkaç haftamızı alır" şeklindeki sözlerine yer veren Bild’e göre, bu açıklama birkaç ay önce kendi muhabirlerinin de katıldığı kapalı bir brifing sırasında yapılmış.Bu senaryonun, Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmeyeceği gerçeği ve Rus ordusunun müteakip eylemleri dikkate alınarak, çatışmanın olası çözümünden sonraki dönem için tasarlandığı belirtilen haberde, Ukraynalı yetkilinin “Batı'nın Rusya'nın kırmızı çizgileri hakkında daha az, Ukrayna’nın kırmızı çizgilerimiz hakkında ise çok daha fazla düşünmesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.Bild’e göre Kiev'in böyle bir senaryoya hazır olduğunu Vladimir Zelenskiy'in son açıklamaları da doğruluyor.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'nınönünde iki seçenek var; ya nükleer silahlara sahip olacak ya da NATO'ya katılacak. Bunu ABD ziyareti sırasında Donald Trump'la yaptığım görüşmede de dile getirdim” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
ukrayna
rusya
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bild gazetesi, ukrayna, nükleer silah, rusya, rus ordusu, nato, vladimir zelenskiy, kiev, batı, avrupa konseyi, donald trump
bild gazetesi, ukrayna, nükleer silah, rusya, rus ordusu, nato, vladimir zelenskiy, kiev, batı, avrupa konseyi, donald trump
Alman basını: Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah üretebilir
Ukrayna’nın birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebileceği öne sürüldü.
Alman Bild gazetesinin silah tedariki alanında çalışan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebilir.
Kaynağın, "Gerekli bileşenler ve bilgiye sahibiz. Eğer talimat verilirse ilk bombayı yapmamız sadece birkaç haftamızı alır" şeklindeki sözlerine yer veren Bild’e göre, bu açıklama birkaç ay önce kendi muhabirlerinin de katıldığı kapalı bir brifing sırasında yapılmış.
Bu senaryonun, Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmeyeceği gerçeği ve Rus ordusunun müteakip eylemleri dikkate alınarak, çatışmanın olası çözümünden sonraki dönem için tasarlandığı belirtilen haberde, Ukraynalı yetkilinin “Batı'nın Rusya'nın kırmızı çizgileri hakkında daha az, Ukrayna’nın kırmızı çizgilerimiz hakkında ise çok daha fazla düşünmesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.
Bild’e göre Kiev'in böyle bir senaryoya hazır olduğunu Vladimir Zelenskiy'in son açıklamaları da doğruluyor.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'nınönünde iki seçenek var; ya nükleer silahlara sahip olacak ya da NATO'ya katılacak. Bunu ABD ziyareti sırasında Donald Trump'la yaptığım görüşmede de dile getirdim” ifadelerini kullanmıştı.