https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/alman-basini-ukrayna-rusyaya-karsi-kullanilmak-uzere-nukleer-silah-uretebilir-1089353259.html

Alman basını: Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah üretebilir

Alman basını: Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah üretebilir

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebileceği öne sürüldü. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T18:22+0300

2024-10-17T18:22+0300

2024-10-17T18:21+0300

ukrayna krizi

bild gazetesi

ukrayna

nükleer silah

rusya

rus ordusu

nato

vladimir zelenskiy

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Alman Bild gazetesinin silah tedariki alanında çalışan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna birkaç hafta içinde Rus ordusuna karşı kullanılmak üzere nükleer silahlar geliştirebilir.Kaynağın, "Gerekli bileşenler ve bilgiye sahibiz. Eğer talimat verilirse ilk bombayı yapmamız sadece birkaç haftamızı alır" şeklindeki sözlerine yer veren Bild’e göre, bu açıklama birkaç ay önce kendi muhabirlerinin de katıldığı kapalı bir brifing sırasında yapılmış.Bu senaryonun, Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmeyeceği gerçeği ve Rus ordusunun müteakip eylemleri dikkate alınarak, çatışmanın olası çözümünden sonraki dönem için tasarlandığı belirtilen haberde, Ukraynalı yetkilinin “Batı'nın Rusya'nın kırmızı çizgileri hakkında daha az, Ukrayna’nın kırmızı çizgilerimiz hakkında ise çok daha fazla düşünmesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.Bild’e göre Kiev'in böyle bir senaryoya hazır olduğunu Vladimir Zelenskiy'in son açıklamaları da doğruluyor.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'nınönünde iki seçenek var; ya nükleer silahlara sahip olacak ya da NATO'ya katılacak. Bunu ABD ziyareti sırasında Donald Trump'la yaptığım görüşmede de dile getirdim” ifadelerini kullanmıştı.

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