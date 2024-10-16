https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bosanma-davalarinda-onemli-degisiklik-yeniden-dava-acabilmesi-icin-gereken-sure-3-yildan-1-yila-1089298964.html

Boşanma davalarında önemli değişiklik: Yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek

Boşanma davalarında önemli değişiklik: Yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 22 maddelik teklifte boşanma sürecine ilişkin önemli bir değişiklik yer aldı. Buna göre boşanma davası reddinin... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:08+0300

2024-10-16T16:08+0300

2024-10-16T16:08+0300

türkiye

boşanma

mahkeme

tbmm

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AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı.Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/emsal-teskil-edecek-kadinin-esinin-bulundugu-sehre-tayin-istememesi-bosanma-nedeni-sayildi-1089094649.html

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boşanma, mahkeme, tbmm