https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bosanma-davalarinda-onemli-degisiklik-yeniden-dava-acabilmesi-icin-gereken-sure-3-yildan-1-yila-1089298964.html
Boşanma davalarında önemli değişiklik: Yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek
Boşanma davalarında önemli değişiklik: Yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 22 maddelik teklifte boşanma sürecine ilişkin önemli bir değişiklik yer aldı. Buna göre boşanma davası reddinin... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:08+0300
2024-10-16T16:08+0300
2024-10-16T16:08+0300
türkiye
boşanma
mahkeme
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AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı.Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/emsal-teskil-edecek-kadinin-esinin-bulundugu-sehre-tayin-istememesi-bosanma-nedeni-sayildi-1089094649.html
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boşanma, mahkeme, tbmm
Boşanma davalarında önemli değişiklik: Yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek
TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 22 maddelik teklifte boşanma sürecine ilişkin önemli bir değişiklik yer aldı. Buna göre boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra yeniden dava açılabilmesi için süre bir yıla düşürülecek.
AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı.
Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.
Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.
Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.