https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tum-il-bu-iddia-ile-karisti-cumhuriyet-bassavcisi-sevgilisinin-eski-sevgililerini-gozaltina-aldirdi-1089322428.html

Tüm il bu iddia ile karıştı: 'Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı'

Tüm il bu iddia ile karıştı: 'Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı'

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta dikkat çeken bir olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., sevgilisinin eski sevgililerini... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T07:57+0300

2024-10-17T07:57+0300

2024-10-17T07:57+0300

türkiye

sevgili

eski sevgili

soruşturma

idari soruşturma

cumhuriyet savcısı

cumhuriyet başsavcılığı

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

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Başsavcı Y.C.'nin sevgilisi olan avukatın, beş eski sevgilisiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, bu kişiler Y.C.'nin sevgilisi adına Instagram hesabı açtı ve kişisel verilerini ele geçirdi. Bu gerekçelerle, aralarında bir avukat ve bazı askerlerin bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.Avukat yazlığında gözaltına alındıOlayla ilgili ilk gözaltı, Zonguldak Barosu avukatlarından Ö.U.K.'nın yazlığında gerçekleşti. Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, avukat Ö.U.K. gözaltına alınarak ifadesi alındı ve evinde arama yapıldı. Ancak, suç unsuru bulunamadığı gerekçesiyle 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.'Soruşturma dosyasıyla alakam yok' dediAvukat Ö.U.K., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmaya dahil edilmesinin haksız olduğunu vurguladı. Ö.U.K., "Bu olayla hiçbir ilgim yok. Soruşturma sonucunda da bu durumun netleşeceğine ve takipsizlik kararı verileceğine inanıyorum" dedi.Suç unsuruna rastlanmadıSoruşturma kapsamında, bir başka avukat olan E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin de adı geçti. Ofisteki bilgisayarda yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi ve personel serbest bırakıldı. Avukat E.Ö., olayla ilgili olarak, adının geçmediğini ve konunun çalışanıyla ilgili olduğunu açıkladı. Hem personelin hem de gözaltına alınan diğer avukatın elektronik cihazlarında da suç unsuru tespit edilmediği bildirildi.'Keyfi soruşturma' i̇ddialarıOlayın detayları ortaya çıktıkça, çevrede Başsavcı Y.C.'nin kıskançlık nedeniyle "keyfi" bir soruşturma yürüttüğü iddiaları gündeme geldi. Kaynaklara göre, Y.C.'nin sevgilisiyle ilgili meseleler kişisel bir boyut kazandı ve bu nedenle eski sevgililere yönelik haksız gözaltı işlemleri yapıldı.Başsavcı Y.C.'den sessizlikİddialar karşısında sessizliğini koruyan Başsavcı Y.C., konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Y.C., "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" diyerek, soruları yanıtsız bıraktı.Olayın ardından, yargı çevrelerinde ve kamuoyunda keyfi soruşturma iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html

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