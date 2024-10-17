https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, Meteoroloji'den 'Kış erken geliyor' uyarısı: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına var

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, Meteoroloji'den 'Kış erken geliyor' uyarısı: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim Perşembe günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T07:44+0300

2024-10-17T07:44+0300

2024-10-17T07:44+0300

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17 Ekim Perşembe günü itibarıyla yurdun büyük kısmında soğuk hava dalgası etkili olacak. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, kış havasını erkenden getirecek.Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altına inerek adeta kışı erken yaşatacak. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde yüksek bölgelerde kar yağışı beklenirken, kuzeyde ise sert rüzgarlar etkili olacak. Perşembe ve cuma günleri, rüzgarın kuzeyden esmesiyle birlikte soğuk hava dalgası daha da hissedilecek.Perşembe günü hava durumu: Soğuk ve yağışlıSon tahminlere göre, perşembe günü yurdun büyük bir kısmı parçalı ve çok bulutlu olacak. Kuzey ve Doğu bölgeleri sağanak yağış alacak, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Sıcaklıklar, 12 dereceye kadar düşecek ve 20 derecenin altına gerileyen hava, vatandaşları üşütecek. Sert esen rüzgarlar, saatte 50-80 km hızla eserek kış havasını hissettirecek.Türkiye'nin büyük kısmında yağış varMeteoroloji’nin yaptığı son açıklamaya göre, yurdun kuzey ve doğu bölgeleri yağış alacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusu, kuvvetli yağış alacak bölgeler arasında. Yağışlar, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.Sıcaklıklar 6-12 derece düşecekÜlke genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece arasında azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Bu ani sıcaklık değişimi nedeniyle vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları isteniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgar, kuzey ve doğu kesimlerde genellikle kuzey yönlerden, güneyde ise güneyli yönlerden eserek saatte 40-70 km hıza ulaşacak. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarlar beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda saatte 50-80 km hızla esen kısa süreli fırtına etkili olacak.Sel ve fırtına uyarısıMeteoroloji, özellikle Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ayrıca, kuvvetli rüzgarların etkili olacağı bölgelerde de çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Marmara Bölgesi: Sağanak ve kuvvetli rüzgarMarmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir havanın yanı sıra bölgenin doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Rüzgar, özellikle bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.Ege Bölgesi: Az bulutlu ve rüzgarlıEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir.Akdeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu ve rüzgarlıAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.İç Anadolu: Sağanak yağış ve pusİç Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı görülebilir.Batı Karadeniz: Kuvvetli yağış ve rüzgarBatı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Karla karışık yağmurOrta ve Doğu Karadeniz'de çok bulutlu ve yağışlı hava devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor. Kıyılarda kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.Doğu Anadolu: Kuvvetli sağanaklar ve karDoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgar, güneydoğuda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek (50-80 km/sa).Güneydoğu Anadolu: Kuvvetli yağış uyarısıGüneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Denizlerde fırtına uyarısıDenizlerde Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz ve Marmara'da ise fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak.Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporlarına göre, sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Fırtına, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

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