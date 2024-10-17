TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rojin Kabaiş'in babasıyla röportaj yapan Rojda Altıntaş, Radyo Sputnik'e konuştu
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yapay zeka ve e-ticarette veri analizi
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, Amerikan askerlerini tekrar Afganistan'a taşıyacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, adalete kişi başı 555 TL harcıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Çiftçinin enflasyona ezilmesi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Malatya depreminin arkası gelir mi?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:36
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tuikten-kayip-cocuk-istatistiklerine-iliskin-aciklama-1089342500.html
TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:54+0300
2024-10-17T13:54+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089342219_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6cd672d708320659d23261f76197c8e5.jpg
TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurum tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri"ne ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.İddiaların gerçekle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun nedeniyle boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.Söz konusu bültene ilişkin çalışmaların 1997'de 27 ilde başladığına işaret edilen açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışmanın 2007'de 81 ile çıkarıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, üretilen ayrıntılı istatistiklerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen verilerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir" bilgisi verildi."Veriler düzenli yayımlanmaya devam ediliyor"Çalışmada yer alan göstergelerin güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/tuik-acikladi-eylul-ayinda-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-1088964285.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089342219_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a60d43b982ec0e78860999a331a23ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), çocuk
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), çocuk

TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

13:54 17.10.2024
© AATÜİK
TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlanmaya devam ettiğini bildirdi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurum tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri"ne ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
İddiaların gerçekle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun nedeniyle boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu bültene ilişkin çalışmaların 1997'de 27 ilde başladığına işaret edilen açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışmanın 2007'de 81 ile çıkarıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, üretilen ayrıntılı istatistiklerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen verilerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir" bilgisi verildi.

"Veriler düzenli yayımlanmaya devam ediliyor"

Çalışmada yer alan göstergelerin güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kullanılan verilerde bir kişiye ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle TÜİK tarafından çocuk sayısı bazında bir istatistik yayımlanmamaktadır. Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk istatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiası doğru değildir. TÜİK kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanan 'kayıp (bulunan)' çocuklar, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
EKONOMİ
TÜİK açıkladı: Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
8 Ekim, 13:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала