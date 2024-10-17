https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tuikten-kayip-cocuk-istatistiklerine-iliskin-aciklama-1089342500.html

TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

TÜİK'ten kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:54+0300

2024-10-17T13:54+0300

2024-10-17T13:54+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

çocuk

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TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurum tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri"ne ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.İddiaların gerçekle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun nedeniyle boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.Söz konusu bültene ilişkin çalışmaların 1997'de 27 ilde başladığına işaret edilen açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışmanın 2007'de 81 ile çıkarıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, üretilen ayrıntılı istatistiklerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen verilerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir" bilgisi verildi."Veriler düzenli yayımlanmaya devam ediliyor"Çalışmada yer alan göstergelerin güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/tuik-acikladi-eylul-ayinda-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-1088964285.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), çocuk