https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/trump-sadece-aptallarin-yaslilari-ust-duzey-gorevlere-getirecegini-soyledi-1089342208.html

Donald Trump, 'sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini' söyledi

Donald Trump, 'sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini' söyledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, katıldığı bir röportajda, 'sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:53+0300

2024-10-17T13:53+0300

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak katıldığı röportajlardan birinde, Yüksek Mahkeme'de rol alan kişilerin pozisyonlarıyla ilgili "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar" ifadesini kullandı.Eski başkanın sözlerine karşılık, 'Trump'ın 78 yaşında Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu' hatırlatılınca, Trump'ın bu yorumu geçiştirerek cevap vermediği bildirildi.5 Kasım'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde ABD tarihinin en yaşlı başkan adayı olan Trump, seçimleri kazanırsa dört yıl boyunca ülkenin başına geçecek. Donald Trump, Kasım seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ile yarışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-yaklasik-75-milyon-dolar-bagis-yapti-1089320469.html

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