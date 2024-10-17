https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/trump-sadece-aptallarin-yaslilari-ust-duzey-gorevlere-getirecegini-soyledi-1089342208.html
Donald Trump, 'sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini' söyledi
Donald Trump, 'sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini' söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, katıldığı bir röportajda, 'sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:53+0300
2024-10-17T13:53+0300
2024-10-17T13:54+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak katıldığı röportajlardan birinde, Yüksek Mahkeme'de rol alan kişilerin pozisyonlarıyla ilgili "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar" ifadesini kullandı.Eski başkanın sözlerine karşılık, 'Trump'ın 78 yaşında Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu' hatırlatılınca, Trump'ın bu yorumu geçiştirerek cevap vermediği bildirildi.5 Kasım'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde ABD tarihinin en yaşlı başkan adayı olan Trump, seçimleri kazanırsa dört yıl boyunca ülkenin başına geçecek. Donald Trump, Kasım seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ile yarışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-yaklasik-75-milyon-dolar-bagis-yapti-1089320469.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, yüksek mahkeme, kamala harris, oy, seçim
Donald Trump, 'sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini' söyledi
13:53 17.10.2024 (güncellendi: 13:54 17.10.2024)
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, katıldığı bir röportajda, 'sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere getireceğini' söyledi. Trump, konuşmasında Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlara atıfta bulunarak yaptığı bu yorum, bir çok kişinin tepkisine yol açtı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak katıldığı röportajlardan birinde, Yüksek Mahkeme'de rol alan kişilerin pozisyonlarıyla ilgili "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar" ifadesini kullandı.
Eski başkanın sözlerine karşılık, 'Trump'ın 78 yaşında Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu' hatırlatılınca, Trump'ın bu yorumu geçiştirerek cevap vermediği bildirildi.
5 Kasım'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde ABD tarihinin en yaşlı başkan adayı olan Trump, seçimleri kazanırsa dört yıl boyunca ülkenin başına geçecek.
Donald Trump, Kasım seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ile yarışacak.