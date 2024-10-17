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Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son üç ay içerisinde yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T03:23+0300
2024-10-17T03:23+0300
dünya
elon musk
donald trump
bağış
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abd seçimleri
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ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek amacıyla son 3 ayda yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı.Açıklanan federal verilere göre, Musk'ın kendisi tarafından kurulan ve özellikle başkanlık seçimlerinde belirleyici rol oynayabilecek kilit eyaletlerdeki seçmenlere odaklanan Trump yanlısı America PAC adlı gruba, son üç ay içerisinde yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.America PAC, Cumhuriyetçilerin önde gelen bağışçılarından biri haline gelen Musk'tan Temmuz-Eylül döneminde aldığı bağışın 72 milyon dolarını harcadı. Eylül sonu itibariyle PAC'ın kasasında yaklaşık 4 milyon dolar kaldığı bildirildi. Aynı dönemde, başka bir Trump yanlısı grup olan Preserve America PAC, milyarder Miriam Adelson'dan 95 milyon dolar bağış aldı.Musk, daha önceki seçimlerde Demokrat adaylara oy verdiğini ifade etmesine rağmen, 2024 seçimlerinde sağa kayarak Trump'a destek vermeye başladı. Temmuz ayında Trump'ı açıkça desteklediğini duyuran Musk, bu ayın başında Pensilvanya'daki bir mitingde Trump'la birlikte sahne aldı.Musk'ın America PAC'a yaptığı yüklü bağış, onu Cumhuriyetçi bağışçıların önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. Daha önce Timothy Mellon ve Miriam Adelson gibi büyük bağışçılarla özdeşleşen gruba Musk da katılmış oldu.
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elon musk, donald trump, bağış, abd, abd seçimleri
elon musk, donald trump, bağış, abd, abd seçimleri

Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı

03:23 17.10.2024
© AP Photo / Evan VucciElon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son üç ay içerisinde yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı.
ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek amacıyla son 3 ayda yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı.

Açıklanan federal verilere göre, Musk'ın kendisi tarafından kurulan ve özellikle başkanlık seçimlerinde belirleyici rol oynayabilecek kilit eyaletlerdeki seçmenlere odaklanan Trump yanlısı America PAC adlı gruba, son üç ay içerisinde yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.
America PAC, Cumhuriyetçilerin önde gelen bağışçılarından biri haline gelen Musk'tan Temmuz-Eylül döneminde aldığı bağışın 72 milyon dolarını harcadı. Eylül sonu itibariyle PAC'ın kasasında yaklaşık 4 milyon dolar kaldığı bildirildi. Aynı dönemde, başka bir Trump yanlısı grup olan Preserve America PAC, milyarder Miriam Adelson'dan 95 milyon dolar bağış aldı.
Musk, daha önceki seçimlerde Demokrat adaylara oy verdiğini ifade etmesine rağmen, 2024 seçimlerinde sağa kayarak Trump'a destek vermeye başladı. Temmuz ayında Trump'ı açıkça desteklediğini duyuran Musk, bu ayın başında Pensilvanya'daki bir mitingde Trump'la birlikte sahne aldı.
Musk'ın America PAC'a yaptığı yüklü bağış, onu Cumhuriyetçi bağışçıların önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. Daha önce Timothy Mellon ve Miriam Adelson gibi büyük bağışçılarla özdeşleşen gruba Musk da katılmış oldu.
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