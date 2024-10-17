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Tan Sağtürk'ten Bahçeli'ye ziyaret: 'Sanata olan duyarlılığı, kültür hayatına büyük değer katmakta'
Tan Sağtürk'ten Bahçeli'ye ziyaret: 'Sanata olan duyarlılığı, kültür hayatına büyük değer katmakta'
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Bahçeli, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ü makamında kabul etti. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP lideri Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.Görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Sağtürk, şunları söyledi:
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Tan Sağtürk'ten Bahçeli'ye ziyaret: 'Sanata olan duyarlılığı, kültür hayatına büyük değer katmakta'

12:10 17.10.2024
© Fotoğraf : Instagram/SağtürkTan Sağtürk ve Bahçeli
Tan Sağtürk ve Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Fotoğraf : Instagram/Sağtürk
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Bahçeli, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ü makamında kabul etti.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP lideri Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Sağtürk, şunları söyledi:
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizleri makamında kabul etti. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Sanatın ve kültürün önemini vurgulayan bu görüşme, sanat alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sayın Bahçeli’nin sanata olan duyarlılığı ve destekleri, ülkemiz kültür hayatına büyük değer katmaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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