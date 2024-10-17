https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tan-sagturkten-bahceliye-ziyaret-sanata-olan-duyarliligi-kultur-hayatina-buyuk-deger-katmakta-1089336004.html

Tan Sağtürk'ten Bahçeli'ye ziyaret: 'Sanata olan duyarlılığı, kültür hayatına büyük değer katmakta'

Tan Sağtürk'ten Bahçeli'ye ziyaret: 'Sanata olan duyarlılığı, kültür hayatına büyük değer katmakta'

Sputnik Türkiye

Bahçeli, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ü makamında kabul etti. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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politika

tan sağtürk

mhp

devlet opera ve balesi

devlet bahçeli

bale

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP lideri Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.Görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Sağtürk, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bahceli-ucuz-normallesme-teklifleri-maksatlidir-1089238415.html

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