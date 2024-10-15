Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler

Mahalle yanarken CHP'nin polemik şarkını sürmesi, ayıplı siyasettir. Normalleşme çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma zamanı gelmiştir. Hiç kimse unutmasın hakiki normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet hükümeti ile vücut buldu. Koalisyon hükümeti, ideolojik katılıkları yumuşattı. Yıllarca kuzey güney kutbu gibi ayrı düştüğümüz siyasi gelenekle, Türk milleti olarak hizmet ettik. Ucuz normalleşme teklifleri maksatlıdır. Bu mevzu 25 yıl önce zaten halledilmiştir. Normalleşme takıntısı olanlara diyorum ki, zahmet edip siyasi tarih sayfalarına bakın. Mahalle yanarken CHP'nin polemik şarkını sürmesi, ayıplı siyasettir. Normalleşme çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma zamanı gelmiştir. Hiç kimse unutmasın hakiki normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet hükümeti ile vücut buldu. Koalisyon hükümeti, ideolojik katılıkları yumuşattı. Yıllarca kuzey güney kutbu gibi ayrı düştüğümüz siyasi gelenekle, Türk milleti olarak hizmet ettik. Ucuz normalleşme teklifleri maksatlıdır. Bu mevzu 25 yıl önce zaten halledilmiştir. Normalleşme takıntısı olanlara diyorum ki, zahmet edip siyasi tarih sayfalarına bakın.

Kapalı oturumdan hemen sonra Özgür Bey'in açıklamaları sorumsuzluktur. Kapalı oturumdan hemen sonra Özgür Bey'in açıklamaları sorumsuzluktur.

Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Halk hareketidir. Millet devletleşmiştir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet de devlettir. İkisini ayrı değerlendirmek fahiş bir yanlıştır. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Halk hareketidir. Millet devletleşmiştir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet de devlettir. İkisini ayrı değerlendirmek fahiş bir yanlıştır. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir.

Terörle siyaset arasında bağ yoktur. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası ortası yoktur. Terörle siyaset arasında bağ yoktur. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası ortası yoktur.

Kürt kökenli kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yoktur. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek adına tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür. Kürt kökenli kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yoktur. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek adına tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür.

Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler