Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Fernas işçileri açlık grevinde
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bahceli-ucuz-normallesme-teklifleri-maksatlidir-1089238415.html
Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler
Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T10:48+0300
2024-10-15T11:21+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
grup toplantısı
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055489929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_21ccbb5462ddaca894333d43286903d8.jpg
MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu:Bahçeli'nin açıklamalarından başlıklar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/chp-genel-baskani-ozel--cumhurbaskanligi-makamina-ve-onu-secen-secmenlere-saygimizdan-ayaga-kalktik-1089009464.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055489929_105:0:1200:821_1920x0_80_0_0_4985f62fbd650488eba4746a205e94e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), grup toplantısı, tbmm
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), grup toplantısı, tbmm

Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler

10:48 15.10.2024 (güncellendi: 11:21 15.10.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
Abone ol
MHP lideri Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler"" dedi.
MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu:
Bahçeli'nin açıklamalarından başlıklar şu şekilde:
Mahalle yanarken CHP'nin polemik şarkını sürmesi, ayıplı siyasettir. Normalleşme çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma zamanı gelmiştir. Hiç kimse unutmasın hakiki normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet hükümeti ile vücut buldu. Koalisyon hükümeti, ideolojik katılıkları yumuşattı. Yıllarca kuzey güney kutbu gibi ayrı düştüğümüz siyasi gelenekle, Türk milleti olarak hizmet ettik. Ucuz normalleşme teklifleri maksatlıdır. Bu mevzu 25 yıl önce zaten halledilmiştir. Normalleşme takıntısı olanlara diyorum ki, zahmet edip siyasi tarih sayfalarına bakın.
Kapalı oturumdan hemen sonra Özgür Bey'in açıklamaları sorumsuzluktur.
Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Halk hareketidir. Millet devletleşmiştir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet de devlettir. İkisini ayrı değerlendirmek fahiş bir yanlıştır. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir.
Terörle siyaset arasında bağ yoktur. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası ortası yoktur.
Kürt kökenli kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yoktur. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek adına tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür.
Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler
Uzattığım el samimi bir eldir, Türkiye'de birleşelim tebliğidir. Elimizi bir süreç için değil kardeşlik için uzatırız. Gün birleşme günüdür.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel: Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık
9 Ekim, 12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала