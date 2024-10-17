https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sivastaki-pes-pese-depremler-sonrasi-okullar-tatil-edildi-1089338026.html

Sivas'taki peş peşe depremler sonrası okullar tatil edildi

Sivas'taki peş peşe depremler sonrası okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Sivas’ta 10 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler sonrası okullar tatil edildi. Sivas Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-17T12:44+0300

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türkiye

deprem

sivas

okul

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremler sonrası Sivas'ta da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.39'da ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sivas'ta okullar tatil mi?Sivas'taki peş peşe depremler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullandı.Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün de ara verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html

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