https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/saglik-bakani-memisoglu-hekimligin-empati-duygusu-ozverisi-hastayla-iletisim-iliskisini-bozarsak-1089319216.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hekimliğin empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hekimliğin empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu 12. Sağlık Zirvesi'ndeki konuşmasında "Eğer hekimliğin bu empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T01:12+0300

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özel Hastaneler Platformu Derneği'nce düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.Memişoğlu, hekimliğin etik değerleri, adanmışlıkları olan ve hedeflerin kaybedilmemesi gereken bir meslek grubu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:'Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız'Hekimliğin zorla iş yaptırılacak bir meslek olmadığını dile getiren Memişoğlu, "Hekim biraz değerli olduğunu hissetmek istiyor, ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Zor yönetilen hekim, analitik düşünür hemen boşluğu bulur. Onun için hekim severek, isteyerek hedefli çalışan adamdır. Onun için ona hedef koyacağız. Hedef şu, 'Üreteceksin, elde edeceksin.' Ben bunu sağlatmaya çalışacağım" dedi.

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