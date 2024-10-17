https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/saglik-bakani-memisoglu-hekimligin-empati-duygusu-ozverisi-hastayla-iletisim-iliskisini-bozarsak-1089319216.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hekimliğin empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hekimliğin empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu 12. Sağlık Zirvesi'ndeki konuşmasında "Eğer hekimliğin bu empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T01:12+0300
2024-10-17T01:12+0300
2024-10-17T01:13+0300
türkiye
doktor
hekim
kemal memişoğlu
senin hastan
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089319059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce900a0a2f354de645db435af12c81c.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özel Hastaneler Platformu Derneği'nce düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.Memişoğlu, hekimliğin etik değerleri, adanmışlıkları olan ve hedeflerin kaybedilmemesi gereken bir meslek grubu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:'Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız'Hekimliğin zorla iş yaptırılacak bir meslek olmadığını dile getiren Memişoğlu, "Hekim biraz değerli olduğunu hissetmek istiyor, ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Zor yönetilen hekim, analitik düşünür hemen boşluğu bulur. Onun için hekim severek, isteyerek hedefli çalışan adamdır. Onun için ona hedef koyacağız. Hedef şu, 'Üreteceksin, elde edeceksin.' Ben bunu sağlatmaya çalışacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/muglada-orman-yanginina-sebebiyet-verdigi-one-surulen-bir-kisi-tutuklandi-1089318210.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089319059_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_929016414f9dd62b4f4248f4f637ba72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doktor, hekim, kemal memişoğlu, senin hastan, hastane
doktor, hekim, kemal memişoğlu, senin hastan, hastane
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hekimliğin empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz
01:12 17.10.2024 (güncellendi: 01:13 17.10.2024)
Sağlık Bakanı Memişoğlu 12. Sağlık Zirvesi'ndeki konuşmasında "Eğer hekimliğin bu empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özel Hastaneler Platformu Derneği'nce düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.
Memişoğlu, hekimliğin etik değerleri, adanmışlıkları olan ve hedeflerin kaybedilmemesi gereken bir meslek grubu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Eğer hekimliğin bu empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz. O nedenle bu tarafına da iyi bakmamız gerekir."
'Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız'
Hekimliğin zorla iş yaptırılacak bir meslek olmadığını dile getiren Memişoğlu, "Hekim biraz değerli olduğunu hissetmek istiyor, ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Zor yönetilen hekim, analitik düşünür hemen boşluğu bulur. Onun için hekim severek, isteyerek hedefli çalışan adamdır. Onun için ona hedef koyacağız. Hedef şu, 'Üreteceksin, elde edeceksin.' Ben bunu sağlatmaya çalışacağım" dedi.