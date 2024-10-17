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Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı
Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli, ​Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyada-egitime-bir-gun-daha-ara-verildi-1089317747.html
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muğla, köyceğiz, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
muğla, köyceğiz, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri

Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı

00:16 17.10.2024
© AA / Osman AkçaMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA / Osman Akça
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.
Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
Şüpheli, ​Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.
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