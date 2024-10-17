https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/muglada-orman-yanginina-sebebiyet-verdigi-one-surulen-bir-kisi-tutuklandi-1089318210.html
Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı
Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T00:16+0300
2024-10-17T00:16+0300
2024-10-17T00:16+0300
türkiye
muğla
köyceğiz
orman
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyada-egitime-bir-gun-daha-ara-verildi-1089317747.html
türkiye
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muğla, köyceğiz, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
muğla, köyceğiz, orman, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.
Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.