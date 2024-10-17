https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/muglada-orman-yanginina-sebebiyet-verdigi-one-surulen-bir-kisi-tutuklandi-1089318210.html

Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı

Muğla'da orman yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T00:16+0300

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yangın helikopteri

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli, ​Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyada-egitime-bir-gun-daha-ara-verildi-1089317747.html

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