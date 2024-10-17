https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-13-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089322304.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Oryol, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) engellediği... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T07:38+0300
2024-10-17T07:38+0300
2024-10-17T07:49+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin yeni terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Oryol Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Bryansk Bölgesi’nde 3 uçak tipi İHA imha etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:38 17.10.2024 (güncellendi: 07:49 17.10.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Oryol, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin yeni terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Oryol Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Bryansk Bölgesi’nde 3 uçak tipi İHA imha etti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.