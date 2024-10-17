https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-13-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089322304.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Oryol, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) engellediği... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T07:38+0300

2024-10-17T07:38+0300

2024-10-17T07:49+0300

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin yeni terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Oryol Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Bryansk Bölgesi’nde 3 uçak tipi İHA imha etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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