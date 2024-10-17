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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-13-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089322304.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Oryol, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) engellediği... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T07:38+0300
2024-10-17T07:49+0300
ukrayna krizi
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hava savunma
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin yeni terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Oryol Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Bryansk Bölgesi’nde 3 uçak tipi İHA imha etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde 13 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:38 17.10.2024 (güncellendi: 07:49 17.10.2024)
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki Oryol, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin yeni terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Oryol Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Bryansk Bölgesi’nde 3 uçak tipi İHA imha etti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
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