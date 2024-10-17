https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinin-lubnandaki-duruma-verdigi-tepkiyi-elestirdi--1089360668.html

Rusya'dan, BMGK'nın Lübnan'daki duruma verdiği tepkiye eleştiri

Rusya'dan, BMGK'nın Lübnan'daki duruma verdiği tepkiye eleştiri

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BMGK'nın Lübnan için verdiği tepkiler yetersiz bulunurken, ABD'nin İsrail'i koruma çabaları... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T22:33+0300

2024-10-17T22:33+0300

2024-10-17T23:14+0300

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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki olaylara verdiği tepkiyi yetersiz bulurken, ABD'nin İsrail'i siyasi olarak 'koruma' çabaları nedeniyle 'sahadaki' gerçekliklerden uzak buluyor.Açıklamada, Lübnan'daki durumla ilgili olağanüstü istişarelerin ardından, 14 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nin, Lübnan'daki BM Barış Gücü mevzilerinin bombalanması ve Barış Gücü askerlerinin yaralanması konusunda sadece 'ciddi endişe' ifade eden basın unsurları üzerinde uzlaşmayı başardığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Moskova'nın ayrıca Lübnan'daki BM Geçici Gücü ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'na tam desteğini ifade ettiği, BMGK ve BM Genel Kurulu'nda mevcut kararlara uyulması ve saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, mevcut koşullarda tek doğru çözüm yolu olan acil ve geniş çaplı ateşkes kararının kabul edilmesi, güvenli insani erişimin sağlanması ve Ortadoğu barış sürecinin evrensel olarak tanınan uluslararası yasal bir temelde yeniden başlatılması için aktif çabalarını sürdüreceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)