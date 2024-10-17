https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinin-lubnandaki-duruma-verdigi-tepkiyi-elestirdi--1089360668.html
Rusya'dan, BMGK'nın Lübnan'daki duruma verdiği tepkiye eleştiri
Rusya'dan, BMGK'nın Lübnan'daki duruma verdiği tepkiye eleştiri
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BMGK'nın Lübnan için verdiği tepkiler yetersiz bulunurken, ABD'nin İsrail'i koruma çabaları... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:33+0300
2024-10-17T22:33+0300
2024-10-17T23:14+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
lübnan
birleşmiş milletler (bm)
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088533035_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_16c312c8eb16387846818b8d3b320bdf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki olaylara verdiği tepkiyi yetersiz bulurken, ABD'nin İsrail'i siyasi olarak 'koruma' çabaları nedeniyle 'sahadaki' gerçekliklerden uzak buluyor.Açıklamada, Lübnan'daki durumla ilgili olağanüstü istişarelerin ardından, 14 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nin, Lübnan'daki BM Barış Gücü mevzilerinin bombalanması ve Barış Gücü askerlerinin yaralanması konusunda sadece 'ciddi endişe' ifade eden basın unsurları üzerinde uzlaşmayı başardığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Moskova'nın ayrıca Lübnan'daki BM Geçici Gücü ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'na tam desteğini ifade ettiği, BMGK ve BM Genel Kurulu'nda mevcut kararlara uyulması ve saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, mevcut koşullarda tek doğru çözüm yolu olan acil ve geniş çaplı ateşkes kararının kabul edilmesi, güvenli insani erişimin sağlanması ve Ortadoğu barış sürecinin evrensel olarak tanınan uluslararası yasal bir temelde yeniden başlatılması için aktif çabalarını sürdüreceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html
rusya
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088533035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c570e9da1830b64705d0ceda2d04a8b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
Rusya'dan, BMGK'nın Lübnan'daki duruma verdiği tepkiye eleştiri
22:33 17.10.2024 (güncellendi: 23:14 17.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BMGK'nın Lübnan için verdiği tepkiler yetersiz bulunurken, ABD'nin İsrail'i koruma çabaları dolayısıyla sahadaki gerçeklerden uzak kalındığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki olaylara verdiği tepkiyi yetersiz bulurken, ABD'nin İsrail'i siyasi olarak 'koruma' çabaları nedeniyle 'sahadaki' gerçekliklerden uzak buluyor.
Açıklamada, Lübnan'daki durumla ilgili olağanüstü istişarelerin ardından, 14 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nin, Lübnan'daki BM Barış Gücü mevzilerinin bombalanması ve Barış Gücü askerlerinin yaralanması konusunda sadece 'ciddi endişe' ifade eden basın unsurları üzerinde uzlaşmayı başardığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Rusya ise BMGK'nın tepkisini yetersiz ve ABD'nin İsrail'i siyasi olarak 'koruma' çabaları nedeniyle 'sahadaki' gerçeklerden kopuk olarak değerlendiriyor. Ortadoğu'da eşi benzeri görülmemiş bir patlamanın yaşandığı bir ortamda uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu ana organın bu şekilde felç olması şüphesiz Güvenlik Konseyi'nin otoritesini sarsmaktadır.”
Moskova'nın ayrıca Lübnan'daki BM Geçici Gücü ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'na tam desteğini ifade ettiği, BMGK ve BM Genel Kurulu'nda mevcut kararlara uyulması ve saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, mevcut koşullarda tek doğru çözüm yolu olan acil ve geniş çaplı ateşkes kararının kabul edilmesi, güvenli insani erişimin sağlanması ve Ortadoğu barış sürecinin evrensel olarak tanınan uluslararası yasal bir temelde yeniden başlatılması için aktif çabalarını sürdüreceği belirtildi.