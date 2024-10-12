https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BRICS'in hiç bir zaman askeri bir ittifak olmadığı ve bundan sonra da olmayacağı belirtildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, “BRICS hiçbir zaman askeri bir ittifak olmadı ve olmayacak. Üstelik BRICS, uluslararası bir örgüt veya entegrasyon yapısı bile değil, eşit katılımcılardan oluşan devletlerarası bir birliktir” ifadelerine yer verildi.BRICS'in 'siyaset ve güvenlik', 'ekonomi ve finans', 'kültür ve insani bağlar' gibi üç temel ‘sütuna’ dayanan çok disiplinli bir stratejik ortaklığı öngördüğüne vurgu yapaılan açıklamada, “BRICS ortakları arasındaki ilişkiler eşitlik ve karşılıklı saygı, açıklık, pragmatizm, dayanışma ve en önemlisi başkalarına yönelmeme ilkeleri üzerine kuruludur. Bu tez, katılımcı ülkelerin liderlerinin her ortak beyanının yanı sıra BRICS'in kuruluş belgeleriyle de doğrulanmaktadır" denildi.BRICS'in ana hedeflerinden birinin adil ve çok taraflı bir dünya ekonomik sistemi oluşturmak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, organizasyonun kuruluşundan bu yana, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümü ve küresel sorunların çözümünde çok taraflılığın güçlendirilmesini savunduğu ve uluslararası hukuk ilkelerini ve devletlerin egemenliğine saygıyı desteklediği kaydedildi.BRICS'in, organizasyona katılmak isteyen ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinin dünya ekonomisindeki nesnel değişimlerden kaynaklanan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

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rusya dışişleri bakanlığı, brics, siyaset, güvenlik, ekonomi, nato, kiev, neo-nazi, asya-pasifik, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, rusya