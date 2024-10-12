https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BRICS'in hiç bir zaman askeri bir ittifak olmadığı ve bundan sonra da olmayacağı belirtildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T21:47+0300
2024-10-12T21:47+0300
2024-10-12T21:46+0300
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, “BRICS hiçbir zaman askeri bir ittifak olmadı ve olmayacak. Üstelik BRICS, uluslararası bir örgüt veya entegrasyon yapısı bile değil, eşit katılımcılardan oluşan devletlerarası bir birliktir” ifadelerine yer verildi.BRICS'in 'siyaset ve güvenlik', 'ekonomi ve finans', 'kültür ve insani bağlar' gibi üç temel ‘sütuna’ dayanan çok disiplinli bir stratejik ortaklığı öngördüğüne vurgu yapaılan açıklamada, “BRICS ortakları arasındaki ilişkiler eşitlik ve karşılıklı saygı, açıklık, pragmatizm, dayanışma ve en önemlisi başkalarına yönelmeme ilkeleri üzerine kuruludur. Bu tez, katılımcı ülkelerin liderlerinin her ortak beyanının yanı sıra BRICS'in kuruluş belgeleriyle de doğrulanmaktadır" denildi.BRICS'in ana hedeflerinden birinin adil ve çok taraflı bir dünya ekonomik sistemi oluşturmak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, organizasyonun kuruluşundan bu yana, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümü ve küresel sorunların çözümünde çok taraflılığın güçlendirilmesini savunduğu ve uluslararası hukuk ilkelerini ve devletlerin egemenliğine saygıyı desteklediği kaydedildi.BRICS'in, organizasyona katılmak isteyen ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinin dünya ekonomisindeki nesnel değişimlerden kaynaklanan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
kiev
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rusya dışişleri bakanlığı, brics, siyaset, güvenlik, ekonomi, nato, kiev, neo-nazi, asya-pasifik, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, brics, siyaset, güvenlik, ekonomi, nato, kiev, neo-nazi, asya-pasifik, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, rusya
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BRICS'in hiç bir zaman askeri bir ittifak olmadığı ve bundan sonra da olmayacağı belirtildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, “BRICS hiçbir zaman askeri bir ittifak olmadı ve olmayacak. Üstelik BRICS, uluslararası bir örgüt veya entegrasyon yapısı bile değil, eşit katılımcılardan oluşan devletlerarası bir birliktir” ifadelerine yer verildi.
BRICS'in 'siyaset ve güvenlik', 'ekonomi ve finans', 'kültür ve insani bağlar' gibi üç temel ‘sütuna’ dayanan çok disiplinli bir stratejik ortaklığı öngördüğüne vurgu yapaılan açıklamada, “BRICS ortakları arasındaki ilişkiler eşitlik ve karşılıklı saygı, açıklık, pragmatizm, dayanışma ve en önemlisi başkalarına yönelmeme ilkeleri üzerine kuruludur. Bu tez, katılımcı ülkelerin liderlerinin her ortak beyanının yanı sıra BRICS'in kuruluş belgeleriyle de doğrulanmaktadır" denildi.
BRICS'in ana hedeflerinden birinin adil ve çok taraflı bir dünya ekonomik sistemi oluşturmak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, organizasyonun kuruluşundan bu yana, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümü ve küresel sorunların çözümünde çok taraflılığın güçlendirilmesini savunduğu ve uluslararası hukuk ilkelerini ve devletlerin egemenliğine saygıyı desteklediği kaydedildi.
BRICS'in, organizasyona katılmak isteyen ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinin dünya ekonomisindeki nesnel değişimlerden kaynaklanan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Teorik olarak bile, BRICS'i, varlığının uzun yılları boyunca yalnızca kanlı istilalarla ve gezegenin çeşitli bölgelerinde güvenliği baltalayan saldırgan askeri blok NATO ile aynı seviyeye getirmek abesle iştigaldir. Hem Rusya sınırlarında hem de Asya-Pasifik bölgesinde giderek daha büyük ölçekli tatbikatlar yürüten, Ukraynalıları ölüme gönderen ve uluslararası terör örgütleriyle işbirliği yapan Kiev'deki kukla neo-Nazi rejimine giderek daha ölümcül silahlar ve istihbarat sağlayan Kuzey Atlantik İttifakıdır.”
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.