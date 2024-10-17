Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitter çikolata depresyonu azaltıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html
Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu
Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, Yemen’de Husilere ait beş yer altı silah deposuna hassas saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, söz konusu depolarda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:26+0300
2024-10-17T08:37+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
yemen
husiler
saldırı
silah deposu
ortadoğu
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082637718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6f3d113e59fb421d4f2c67a1be68a7e.jpg
Pentagon Şefi Llyod Austin’in yazılı açıklamasında, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri güçleri bugün Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede bulunan beş müstahkem yer altı silah deposuna hassas saldırılar düzenledi” ifadesine yer verildi.Vurulan depolarda “Husiler tarafından bölgedeki sivil ve savaş gemilerine saldırmak için kullanılan silah türlerinin çeşitli bileşenlerinin” bulunduğu öne sürüldü.ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının “Husilerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam etme potansiyelini daha da azaltacağı” ve bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlama fırsatı yaratacağını savunan Austin, ABD güçlerini korumak ve gemilere yönelik yeni saldırıları önlemek için tedbir almakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-yaklasik-75-milyon-dolar-bagis-yapti-1089320469.html
yemen
israil
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082637718_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_dc77f76c6bd5d43e91f3d0b9c7c239ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, yemen, husiler, saldırı, silah deposu, ortadoğu, israil, filistin, gazze şeridi
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, yemen, husiler, saldırı, silah deposu, ortadoğu, israil, filistin, gazze şeridi

Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu

08:26 17.10.2024 (güncellendi: 08:37 17.10.2024)
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
Abone ol
ABD Savunma Bakanı Austin, Yemen’de Husilere ait beş yer altı silah deposuna hassas saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, söz konusu depolarda, bölgeden geçen sivil ve savaş gemilerine karşı kullanılan silahların bulunduğunu savundu.
Pentagon Şefi Llyod Austin’in yazılı açıklamasında, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri güçleri bugün Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede bulunan beş müstahkem yer altı silah deposuna hassas saldırılar düzenledi” ifadesine yer verildi.
Vurulan depolarda “Husiler tarafından bölgedeki sivil ve savaş gemilerine saldırmak için kullanılan silah türlerinin çeşitli bileşenlerinin” bulunduğu öne sürüldü.
ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının “Husilerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam etme potansiyelini daha da azaltacağı” ve bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlama fırsatı yaratacağını savunan Austin, ABD güçlerini korumak ve gemilere yönelik yeni saldırıları önlemek için tedbir almakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
DÜNYA
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı
03:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала