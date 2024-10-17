https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html

Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu

Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin, Yemen’de Husilere ait beş yer altı silah deposuna hassas saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, söz konusu depolarda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T08:26+0300

2024-10-17T08:26+0300

2024-10-17T08:37+0300

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silah deposu

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Pentagon Şefi Llyod Austin’in yazılı açıklamasında, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri güçleri bugün Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede bulunan beş müstahkem yer altı silah deposuna hassas saldırılar düzenledi” ifadesine yer verildi.Vurulan depolarda “Husiler tarafından bölgedeki sivil ve savaş gemilerine saldırmak için kullanılan silah türlerinin çeşitli bileşenlerinin” bulunduğu öne sürüldü.ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının “Husilerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam etme potansiyelini daha da azaltacağı” ve bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlama fırsatı yaratacağını savunan Austin, ABD güçlerini korumak ve gemilere yönelik yeni saldırıları önlemek için tedbir almakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, yemen, husiler, saldırı, silah deposu, ortadoğu, israil, filistin, gazze şeridi