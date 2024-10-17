https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html
Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu
Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, Yemen’de Husilere ait beş yer altı silah deposuna hassas saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, söz konusu depolarda... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:26+0300
2024-10-17T08:26+0300
2024-10-17T08:37+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
yemen
husiler
saldırı
silah deposu
ortadoğu
israil
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Pentagon Şefi Llyod Austin’in yazılı açıklamasında, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri güçleri bugün Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede bulunan beş müstahkem yer altı silah deposuna hassas saldırılar düzenledi” ifadesine yer verildi.Vurulan depolarda “Husiler tarafından bölgedeki sivil ve savaş gemilerine saldırmak için kullanılan silah türlerinin çeşitli bileşenlerinin” bulunduğu öne sürüldü.ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının “Husilerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam etme potansiyelini daha da azaltacağı” ve bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlama fırsatı yaratacağını savunan Austin, ABD güçlerini korumak ve gemilere yönelik yeni saldırıları önlemek için tedbir almakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-yaklasik-75-milyon-dolar-bagis-yapti-1089320469.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, yemen, husiler, saldırı, silah deposu, ortadoğu, israil, filistin, gazze şeridi
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, yemen, husiler, saldırı, silah deposu, ortadoğu, israil, filistin, gazze şeridi
Pentagon: Yemen’de Husilere ait 5 yer altı silah deposu vuruldu
08:26 17.10.2024 (güncellendi: 08:37 17.10.2024)
ABD Savunma Bakanı Austin, Yemen’de Husilere ait beş yer altı silah deposuna hassas saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, söz konusu depolarda, bölgeden geçen sivil ve savaş gemilerine karşı kullanılan silahların bulunduğunu savundu.
Pentagon Şefi Llyod Austin’in yazılı açıklamasında, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri güçleri bugün Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede bulunan beş müstahkem yer altı silah deposuna hassas saldırılar düzenledi” ifadesine yer verildi.
Vurulan depolarda “Husiler tarafından bölgedeki sivil ve savaş gemilerine saldırmak için kullanılan silah türlerinin çeşitli bileşenlerinin” bulunduğu öne sürüldü.
ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının “Husilerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam etme potansiyelini daha da azaltacağı” ve bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlama fırsatı yaratacağını savunan Austin, ABD güçlerini korumak ve gemilere yönelik yeni saldırıları önlemek için tedbir almakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.