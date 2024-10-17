Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'

Türkiye
SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitter çikolata depresyonu azaltıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, adalete kişi başı 555 TL harcıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/paul-pogba-sessizligini-bozdu-mourinho-icin-itiraf-geldi-onunla-konusmamizgerekecek-1089324647.html
Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'
Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'
Sputnik Türkiye
Fransız futbolcu Paul Pogba, doping nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya düşürülmesinin ardından sessizliğini... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:39+0300
2024-10-17T09:40+0300
spor
paul pogba
jose mourinho
futbol
ceza
men
men cezası
doping
itiraf
itiraf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316554_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0250ecbf5b38085025cb2308e74d948.jpg
Paul Pogba, kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Manchester United'da Jose Mourinho ile çalıştığı döneme değinerek, teknik direktörüyle ilişkisinin karmaşıklığını anlattı. "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk," diyen Pogba, Mourinho’nun kendisini Manchester United’a geri dönmeye ikna ettiğini belirtti. Ancak, bu ilişkinin zamanla kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, "Ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek," dedi.'Neden Ben?': Pogba’nın doping cezası üzerine düşünceleriGeçen sezon dehidroepiandrosteron (DHEA) takviyesi nedeniyle doping testinin pozitif çıkmasının ardından 4 yıl men cezası alan Pogba, bu süreçte yaşadığı içsel mücadeleyi anlattı. Cezanın 18 aya düşürülmesinin ardından konuşan Pogba, "Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim," dedi. Fransız yıldız, bu süreçte büyük bir yıkım yaşadığını ve ceza süresinin uzun olması halinde kariyerinin sonlanabileceğini düşündüğünü belirtti.'Hangi kulüp beni i̇ster?'Pogba, cezayla birlikte futbol dünyasındaki geleceğini sorguladığını dile getirdi: "Eğer dört yıl ceza alırsam, hangi kulüp beni ister? Formda kalabilir miyim?" Bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Pogba, bu deneyimin kendisini daha bilge hale getirdiğini ve "kararların her zaman üç kez kontrol edilmesi gerektiğini" öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, tüm futbolculara süreçlerini dikkatlice izlemeleri konusunda uyarılarda bulundu.Futbola dönme kararlılığı: 'Her şeyimi vermeye hazırım'Juventus ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Pogba, futbol sevgisinin ve hırsının hiçbir zaman azalmadığını belirtti. "Futbola geri dönmek ve ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum," diyen Pogba, milli takımda oynama hayalinin hala aklının bir köşesinde olduğunu ifade etti. Sahalara dönmek için hazırlandığını vurgulayan Pogba, Ocak ayında yeni bir takıma katılmayı hedeflediğini belirtti.Ocak ayında yeni bir sayfaJuventus'taki durumuyla ilgili olarak Pogba, belirsizliğin sürdüğünü belirtti. "Şu anda Juventus’tayım, ancak avukatlar ve tüm taraflar konuşuyor," diyen Pogba, Ocak ayında bir takıma katılmak için fiziksel olarak hazır olmayı hedeflediğini açıkladı.Paul Pogba, doping cezasının ardından yeniden futbola dönme hazırlıkları yaparken, bu sürecin kendisini daha güçlü bir oyuncu ve insan haline getirdiğini belirterek yeni hedeflerine odaklandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokculu-benficada-buyuk-tehlike-spordan-3-yil-men-cezasi-alabilirler-1089323656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316554_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d13e0dfc7768544217f8f5bd0494788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
paul pogba, jose mourinho, futbol, ceza, men, men cezası, doping, itiraf, itiraf
paul pogba, jose mourinho, futbol, ceza, men, men cezası, doping, itiraf, itiraf

Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'

09:39 17.10.2024 (güncellendi: 09:40 17.10.2024)
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
Abone ol
Fransız futbolcu Paul Pogba, doping nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya düşürülmesinin ardından sessizliğini bozdu. Pogba, ESPN’e verdiği demeçte ceza sürecine, yaşadığı zorluklara ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Paul Pogba, kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Manchester United'da Jose Mourinho ile çalıştığı döneme değinerek, teknik direktörüyle ilişkisinin karmaşıklığını anlattı. "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk," diyen Pogba, Mourinho’nun kendisini Manchester United’a geri dönmeye ikna ettiğini belirtti. Ancak, bu ilişkinin zamanla kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, "Ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek," dedi.

'Neden Ben?': Pogba’nın doping cezası üzerine düşünceleri

Geçen sezon dehidroepiandrosteron (DHEA) takviyesi nedeniyle doping testinin pozitif çıkmasının ardından 4 yıl men cezası alan Pogba, bu süreçte yaşadığı içsel mücadeleyi anlattı. Cezanın 18 aya düşürülmesinin ardından konuşan Pogba, "Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim," dedi. Fransız yıldız, bu süreçte büyük bir yıkım yaşadığını ve ceza süresinin uzun olması halinde kariyerinin sonlanabileceğini düşündüğünü belirtti.

'Hangi kulüp beni i̇ster?'

Pogba, cezayla birlikte futbol dünyasındaki geleceğini sorguladığını dile getirdi: "Eğer dört yıl ceza alırsam, hangi kulüp beni ister? Formda kalabilir miyim?" Bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Pogba, bu deneyimin kendisini daha bilge hale getirdiğini ve "kararların her zaman üç kez kontrol edilmesi gerektiğini" öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, tüm futbolculara süreçlerini dikkatlice izlemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Futbola dönme kararlılığı: 'Her şeyimi vermeye hazırım'

Juventus ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Pogba, futbol sevgisinin ve hırsının hiçbir zaman azalmadığını belirtti. "Futbola geri dönmek ve ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum," diyen Pogba, milli takımda oynama hayalinin hala aklının bir köşesinde olduğunu ifade etti. Sahalara dönmek için hazırlandığını vurgulayan Pogba, Ocak ayında yeni bir takıma katılmayı hedeflediğini belirtti.

Ocak ayında yeni bir sayfa

Juventus'taki durumuyla ilgili olarak Pogba, belirsizliğin sürdüğünü belirtti. "Şu anda Juventus’tayım, ancak avukatlar ve tüm taraflar konuşuyor," diyen Pogba, Ocak ayında bir takıma katılmak için fiziksel olarak hazır olmayı hedeflediğini açıkladı.
Paul Pogba, doping cezasının ardından yeniden futbola dönme hazırlıkları yaparken, bu sürecin kendisini daha güçlü bir oyuncu ve insan haline getirdiğini belirterek yeni hedeflerine odaklandığını ifade etti.
Kerem Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
SPOR
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da büyük tehlike: Spordan 3 yıl men cezası alabilirler
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала