https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/paul-pogba-sessizligini-bozdu-mourinho-icin-itiraf-geldi-onunla-konusmamizgerekecek-1089324647.html
Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'
Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'
Sputnik Türkiye
Fransız futbolcu Paul Pogba, doping nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya düşürülmesinin ardından sessizliğini... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:39+0300
2024-10-17T09:39+0300
2024-10-17T09:40+0300
spor
paul pogba
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Paul Pogba, kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Manchester United'da Jose Mourinho ile çalıştığı döneme değinerek, teknik direktörüyle ilişkisinin karmaşıklığını anlattı. "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk," diyen Pogba, Mourinho’nun kendisini Manchester United’a geri dönmeye ikna ettiğini belirtti. Ancak, bu ilişkinin zamanla kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, "Ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek," dedi.'Neden Ben?': Pogba’nın doping cezası üzerine düşünceleriGeçen sezon dehidroepiandrosteron (DHEA) takviyesi nedeniyle doping testinin pozitif çıkmasının ardından 4 yıl men cezası alan Pogba, bu süreçte yaşadığı içsel mücadeleyi anlattı. Cezanın 18 aya düşürülmesinin ardından konuşan Pogba, "Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim," dedi. Fransız yıldız, bu süreçte büyük bir yıkım yaşadığını ve ceza süresinin uzun olması halinde kariyerinin sonlanabileceğini düşündüğünü belirtti.'Hangi kulüp beni i̇ster?'Pogba, cezayla birlikte futbol dünyasındaki geleceğini sorguladığını dile getirdi: "Eğer dört yıl ceza alırsam, hangi kulüp beni ister? Formda kalabilir miyim?" Bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Pogba, bu deneyimin kendisini daha bilge hale getirdiğini ve "kararların her zaman üç kez kontrol edilmesi gerektiğini" öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, tüm futbolculara süreçlerini dikkatlice izlemeleri konusunda uyarılarda bulundu.Futbola dönme kararlılığı: 'Her şeyimi vermeye hazırım'Juventus ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Pogba, futbol sevgisinin ve hırsının hiçbir zaman azalmadığını belirtti. "Futbola geri dönmek ve ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum," diyen Pogba, milli takımda oynama hayalinin hala aklının bir köşesinde olduğunu ifade etti. Sahalara dönmek için hazırlandığını vurgulayan Pogba, Ocak ayında yeni bir takıma katılmayı hedeflediğini belirtti.Ocak ayında yeni bir sayfaJuventus'taki durumuyla ilgili olarak Pogba, belirsizliğin sürdüğünü belirtti. "Şu anda Juventus’tayım, ancak avukatlar ve tüm taraflar konuşuyor," diyen Pogba, Ocak ayında bir takıma katılmak için fiziksel olarak hazır olmayı hedeflediğini açıkladı.Paul Pogba, doping cezasının ardından yeniden futbola dönme hazırlıkları yaparken, bu sürecin kendisini daha güçlü bir oyuncu ve insan haline getirdiğini belirterek yeni hedeflerine odaklandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokculu-benficada-buyuk-tehlike-spordan-3-yil-men-cezasi-alabilirler-1089323656.html
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paul pogba, jose mourinho, futbol, ceza, men, men cezası, doping, itiraf, itiraf
paul pogba, jose mourinho, futbol, ceza, men, men cezası, doping, itiraf, itiraf
Futboldan men cezası alan Paul Pogba sessizliğini bozdu, Mourinho için itiraf geldi: 'Onunla konuşmamız gerekecek'
09:39 17.10.2024 (güncellendi: 09:40 17.10.2024)
Fransız futbolcu Paul Pogba, doping nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya düşürülmesinin ardından sessizliğini bozdu. Pogba, ESPN’e verdiği demeçte ceza sürecine, yaşadığı zorluklara ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Paul Pogba, kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Manchester United'da Jose Mourinho ile çalıştığı döneme değinerek, teknik direktörüyle ilişkisinin karmaşıklığını anlattı. "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk," diyen Pogba, Mourinho’nun kendisini Manchester United’a geri dönmeye ikna ettiğini belirtti. Ancak, bu ilişkinin zamanla kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, "Ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek," dedi.
'Neden Ben?': Pogba’nın doping cezası üzerine düşünceleri
Geçen sezon dehidroepiandrosteron (DHEA) takviyesi nedeniyle doping testinin pozitif çıkmasının ardından 4 yıl men cezası alan Pogba, bu süreçte yaşadığı içsel mücadeleyi anlattı. Cezanın 18 aya düşürülmesinin ardından konuşan Pogba, "Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim," dedi. Fransız yıldız, bu süreçte büyük bir yıkım yaşadığını ve ceza süresinin uzun olması halinde kariyerinin sonlanabileceğini düşündüğünü belirtti.
'Hangi kulüp beni i̇ster?'
Pogba, cezayla birlikte futbol dünyasındaki geleceğini sorguladığını dile getirdi: "Eğer dört yıl ceza alırsam, hangi kulüp beni ister? Formda kalabilir miyim?" Bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Pogba, bu deneyimin kendisini daha bilge hale getirdiğini ve "kararların her zaman üç kez kontrol edilmesi gerektiğini" öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, tüm futbolculara süreçlerini dikkatlice izlemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Futbola dönme kararlılığı: 'Her şeyimi vermeye hazırım'
Juventus ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Pogba, futbol sevgisinin ve hırsının hiçbir zaman azalmadığını belirtti. "Futbola geri dönmek ve ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum," diyen Pogba, milli takımda oynama hayalinin hala aklının bir köşesinde olduğunu ifade etti. Sahalara dönmek için hazırlandığını vurgulayan Pogba, Ocak ayında yeni bir takıma katılmayı hedeflediğini belirtti.
Ocak ayında yeni bir sayfa
Juventus'taki durumuyla ilgili olarak Pogba, belirsizliğin sürdüğünü belirtti. "Şu anda Juventus’tayım, ancak avukatlar ve tüm taraflar konuşuyor," diyen Pogba, Ocak ayında bir takıma katılmak için fiziksel olarak hazır olmayı hedeflediğini açıkladı.
Paul Pogba, doping cezasının ardından yeniden futbola dönme hazırlıkları yaparken, bu sürecin kendisini daha güçlü bir oyuncu ve insan haline getirdiğini belirterek yeni hedeflerine odaklandığını ifade etti.