https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokculu-benficada-buyuk-tehlike-spordan-3-yil-men-cezasi-alabilirler-1089323656.html

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da büyük tehlike: Spordan 3 yıl men cezası alabilirler

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da büyük tehlike: Spordan 3 yıl men cezası alabilirler

Sputnik Türkiye

Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica, milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği takım olarak bilinirken, kulüp şimdi 3 yıl spor... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T09:05+0300

2024-10-17T09:05+0300

2024-10-17T09:05+0300

benfica futbol takımı

spor

men

men cezası

futbol

kerem aktürkoğlu

orkun kökçü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088568640_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_c259d8bb68c85b5ad0d60ea982043f4c.jpg

Portekiz’in önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, Benfica kulübü yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmesi halinde, kulübün altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti. Dava, kulübün rüşvet, şike ve yargıyı etkilemeye yönelik girişim iddiaları üzerine açıldı. Benfica, ülke futbolunda sarsıcı etkiler yaratabilecek bu davanın sonuçlarını bekliyor.Benfica'nın spor performansıBu hukuki süreçle birlikte Benfica, Portekiz Ligi'nde de dikkat çekiyor. Bir maçı eksik olan kırmızı-beyazlı ekip, ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lizbon temsilcisi, iki hafta sonunda 6 puan toplayarak grupta 3. sırada bulunuyor.Bu süreç, Benfica’nın sahadaki başarılarını gölgeleyebilir ve kulübün Avrupa'daki geleceğini tehlikeye sokabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benfica futbol takımı, men, men cezası, futbol, kerem aktürkoğlu, orkun kökçü