https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyada-egitime-bir-gun-daha-ara-verildi-1089317747.html
Malatya'da eğitime bir gün daha ara verildi
Malatya'da eğitime bir gün daha ara verildi
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe günü de okullar tatil edildi. Deprem sonrası bugün Malatya ile birlikte... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T00:04+0300
2024-10-17T00:04+0300
2024-10-17T00:04+0300
malatya
türkiye
deprem
okul
eğitim
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Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 17 Ekim Perşembe günü de ara verildiği bildirildi.Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duyurulan eğitime ara verilme kararı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:'11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar var'Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini açıkladı.Yavuz, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html
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Malatya'da eğitime bir gün daha ara verildi
Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe günü de okullar tatil edildi. Deprem sonrası bugün Malatya ile birlikte Elazığ, Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da eğitime ara verilmişti.
Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 17 Ekim Perşembe günü de ara verildiği bildirildi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duyurulan eğitime ara verilme kararı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir."
'11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar var'
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini açıkladı.
Yavuz, şunları ifade etti:
"Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."