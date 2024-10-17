https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyada-egitime-bir-gun-daha-ara-verildi-1089317747.html

Malatya'da eğitime bir gün daha ara verildi

Malatya'da eğitime bir gün daha ara verildi

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe günü de okullar tatil edildi. Deprem sonrası bugün Malatya ile birlikte... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T00:04+0300

2024-10-17T00:04+0300

2024-10-17T00:04+0300

malatya

türkiye

deprem

okul

eğitim

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Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 17 Ekim Perşembe günü de ara verildiği bildirildi.Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duyurulan eğitime ara verilme kararı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:'11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar var'Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini açıkladı.Yavuz, şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html

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