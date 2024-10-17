https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/msb-kaynaklari-suriye-sahasi-hareketliligin-arttigi-hassas-bir-donemden-gecmektedir-1089337710.html

MSB kaynakları: Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir

MSB kaynakları: Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları, Kilis yakınlarına düşen roketle ilgili olarak 'sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:35+0300

2024-10-17T12:35+0300

2024-10-17T12:35+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

kilis

lübnan

saldırı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. ​​​​​​​Dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili çıkan haberler hakkındaki soruları yanıtlayan kaynaklar, "Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.Lübnan'daki saldırılar ilgili bilgi verildiMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuyla ilgili sorulara, "İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." yanıtını verdi.Eurofighter Typhoon ve F-16 tedariki konusu ele alındıKaynaklar, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecindeki çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/msb-tsk-her-turlu-tehdit-ve-tehlikeyi-bertaraf-etmeye-muktedir-1088761767.html

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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, kilis, lübnan, saldırı