https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/moldovada-cumhurbaskani-adayi-tarlev-ulkede-rus-medyasinin-engellenmesini-elestirdi-1089324686.html
Moldova’da Cumhurbaşkanı Adayı Tarlev, ülkede Rus medyasının engellenmesini eleştirdi
Moldova’da Cumhurbaşkanı Adayı Tarlev, ülkede Rus medyasının engellenmesini eleştirdi
Sputnik Türkiye
Moldova’nın Cumhurbaşkanı Adayı Vasiliy Tarlev, ülke yönetiminin Rus medyasının faaliyetini engelleyerek “onları övmeyen herkesin ağzını kapatmaya” çalışmakla... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:13+0300
2024-10-17T09:13+0300
2024-10-17T09:13+0300
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moldova
cumhurbaşkanlığı seçimi
rusya
medya
televizyon
kısıtlama
yasak
yaptırım
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Moldova’nın eski Başbakanı ve 20 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Vasiliy Tarlev, Sputnik’e açıklamasında, Moldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi’nin mobil ve internet kullanıcılarının, aralarında RIA Novosti’nin de olduğu altısı Rusya menşeili olmak üzere yedi web sitesine erişimini engellenmesini değerlendirdi.Her türlü bilgi ve medya kaynağının engellenmesine şiddetle karşı olduğunu söyleyen Tarlev, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumda, uluslararası topluluğun sustuğuna dikkat çeken Moldovalı siyasetçi, “Bunlar nasıl kalkınma ortakları ki, gerektiğinde susuyor, gerekmediğinde ciyaklıyorlar? Ben ülkemizin iç işlerine müdahale edilmemesinden yanayım” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı olması halinde medya üzerinde hiçbir kısıtlama olmayacağına dair yüzde 100 garanti veren Tarlev, “Bu ayrı, dördüncü bir güç. İyi eğitimli, profesyonel olmalı ve herkese açık olmalı. Ancak siyasi emirleri yerine getirmekle meşgul olmamalı” diye ekledi.Moldova'da 2023 yılında 13 televizyon kanalı ve onlarca web sitesi, Bilgi ve Güvenlik Servisi'nin tavsiyelerine dayanarak Acil Durum Komisyonu (AK) tarafından mahkeme kararı olmaksızın kapatıldı. Geçen yılın Aralık ayında olağanüstü halin kaldırılmasına rağmen, bu medya kuruluşları üzerindeki yasak yürürlükte kalmaya devam etti.Medyaya yönelik alınan tedbirler, dezenformasyon riskinin yanı sıra, ülkedeki ve Ukrayna'daki olayların adil olmayan bir şekilde yayınlanmasıyla açıklandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'in bu eylemlerini siyasi sansür olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html
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moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, rusya, medya, televizyon, kısıtlama, yasak, yaptırım
moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, rusya, medya, televizyon, kısıtlama, yasak, yaptırım
Moldova’da Cumhurbaşkanı Adayı Tarlev, ülkede Rus medyasının engellenmesini eleştirdi
Moldova’nın Cumhurbaşkanı Adayı Vasiliy Tarlev, ülke yönetiminin Rus medyasının faaliyetini engelleyerek “onları övmeyen herkesin ağzını kapatmaya” çalışmakla suçladı.
Moldova’nın eski Başbakanı ve 20 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Vasiliy Tarlev, Sputnik’e açıklamasında, Moldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi’nin mobil ve internet kullanıcılarının, aralarında RIA Novosti’nin de olduğu altısı Rusya menşeili olmak üzere yedi web sitesine erişimini engellenmesini değerlendirdi.
Her türlü bilgi ve medya kaynağının engellenmesine şiddetle karşı olduğunu söyleyen Tarlev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bize demokratik bir Moldova inşa ettiğimiz söyleniyor. Ancak dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, özellikle de bir seçim yılında, lisansların alındığı ya da herhangi bir TV kanalının, radyonun veya bilgi portalının kapatıldığı görülmed. Halihazırda bunların 60'tan fazlasını kapatmış durumdayız. Dahası, seçim kampanyasının en yoğun olduğu dönemde çok sayıda portal kapatıldı. Bu bir insan hakları ihlali. Sadece Rusça değil, yetkilileri övmeyen tüm bilgi portallarını da kapatmaya çalıştıklarını belirtmeliyim.
Bu durumda, uluslararası topluluğun sustuğuna dikkat çeken Moldovalı siyasetçi, “Bunlar nasıl kalkınma ortakları ki, gerektiğinde susuyor, gerekmediğinde ciyaklıyorlar? Ben ülkemizin iç işlerine müdahale edilmemesinden yanayım” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı olması halinde medya üzerinde hiçbir kısıtlama olmayacağına dair yüzde 100 garanti veren Tarlev, “Bu ayrı, dördüncü bir güç. İyi eğitimli, profesyonel olmalı ve herkese açık olmalı. Ancak siyasi emirleri yerine getirmekle meşgul olmamalı” diye ekledi.
Moldova'da 2023 yılında 13 televizyon kanalı ve onlarca web sitesi, Bilgi ve Güvenlik Servisi'nin tavsiyelerine dayanarak Acil Durum Komisyonu (AK) tarafından mahkeme kararı olmaksızın kapatıldı. Geçen yılın Aralık ayında olağanüstü halin kaldırılmasına rağmen, bu medya kuruluşları üzerindeki yasak yürürlükte kalmaya devam etti.
Medyaya yönelik alınan tedbirler, dezenformasyon riskinin yanı sıra, ülkedeki ve Ukrayna'daki olayların adil olmayan bir şekilde yayınlanmasıyla açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'in bu eylemlerini siyasi sansür olarak nitelendirdi.