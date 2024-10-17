https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/moldovada-cumhurbaskani-adayi-tarlev-ulkede-rus-medyasinin-engellenmesini-elestirdi-1089324686.html

Moldova’da Cumhurbaşkanı Adayı Tarlev, ülkede Rus medyasının engellenmesini eleştirdi

Moldova’da Cumhurbaşkanı Adayı Tarlev, ülkede Rus medyasının engellenmesini eleştirdi

Sputnik Türkiye

Moldova’nın Cumhurbaşkanı Adayı Vasiliy Tarlev, ülke yönetiminin Rus medyasının faaliyetini engelleyerek “onları övmeyen herkesin ağzını kapatmaya” çalışmakla... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T09:13+0300

2024-10-17T09:13+0300

2024-10-17T09:13+0300

dünya

moldova

cumhurbaşkanlığı seçimi

rusya

medya

televizyon

kısıtlama

yasak

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9807232386b5b24a4de6f1f854ed409.jpg

Moldova’nın eski Başbakanı ve 20 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Vasiliy Tarlev, Sputnik’e açıklamasında, Moldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi’nin mobil ve internet kullanıcılarının, aralarında RIA Novosti’nin de olduğu altısı Rusya menşeili olmak üzere yedi web sitesine erişimini engellenmesini değerlendirdi.Her türlü bilgi ve medya kaynağının engellenmesine şiddetle karşı olduğunu söyleyen Tarlev, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumda, uluslararası topluluğun sustuğuna dikkat çeken Moldovalı siyasetçi, “Bunlar nasıl kalkınma ortakları ki, gerektiğinde susuyor, gerekmediğinde ciyaklıyorlar? Ben ülkemizin iç işlerine müdahale edilmemesinden yanayım” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı olması halinde medya üzerinde hiçbir kısıtlama olmayacağına dair yüzde 100 garanti veren Tarlev, “Bu ayrı, dördüncü bir güç. İyi eğitimli, profesyonel olmalı ve herkese açık olmalı. Ancak siyasi emirleri yerine getirmekle meşgul olmamalı” diye ekledi.Moldova'da 2023 yılında 13 televizyon kanalı ve onlarca web sitesi, Bilgi ve Güvenlik Servisi'nin tavsiyelerine dayanarak Acil Durum Komisyonu (AK) tarafından mahkeme kararı olmaksızın kapatıldı. Geçen yılın Aralık ayında olağanüstü halin kaldırılmasına rağmen, bu medya kuruluşları üzerindeki yasak yürürlükte kalmaya devam etti.Medyaya yönelik alınan tedbirler, dezenformasyon riskinin yanı sıra, ülkedeki ve Ukrayna'daki olayların adil olmayan bir şekilde yayınlanmasıyla açıklandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'in bu eylemlerini siyasi sansür olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html

moldova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, rusya, medya, televizyon, kısıtlama, yasak, yaptırım