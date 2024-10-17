https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mitin-afrikada-yakaladigi-el-kaide-uyesinin-itirafiyla-bir-terorist-daha-yakalandi-1089331856.html

MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla bir terörist daha yakalandı

MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla bir terörist daha yakalandı

Sputnik Türkiye

MİT'in nokta operasyonuyla Afrika'da yakalanan El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın itirafıyla bir terörist de Adana'da yakalandı. İki kişi adliyeye sevk edildi. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T11:24+0300

2024-10-17T11:24+0300

2024-10-17T11:24+0300

türkiye

mit

askeri operasyon

terör operasyonu

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Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine ve konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen ve MİT'in 15 Ekim'de Afrika'da düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara (28), hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi.Eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A'nın (29) da Adana'da bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine ekipler, Y.A'nın saklandığını belirlediği adrese operasyon düzenledi. Y.A'yı gözaltına alan ekipler, ikametteki dijital materyalleri de incelemek üzere emniyete götürdü.Terörist Y.A'nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A, zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu?Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etmişti.TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim'de Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı.Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/mitten-nokta-operasyonu-el-kaide-uyesi-baykara-afrikada-yakalandi-1089239486.html

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