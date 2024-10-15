https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/mitten-nokta-operasyonu-el-kaide-uyesi-baykara-afrikada-yakalandi-1089239486.html
MİT'ten nokta operasyonu: El Kaide üyesi Baykara, Afrika'da yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: El Kaide üyesi Baykara, Afrika'da yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:01+0300
2024-10-15T11:01+0300
2024-10-15T11:16+0300
türkiye
mit
operasyon
el kaide
terör operasyonu
suriye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.Terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.Bir çok hassas noktaya planladığı eylemleri itiraf ettiTerörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/mit-ve-emniyetten-koordineli-operasyon-pkknin-avusturalya-yapilanmasi-sorumlusu-istanbul-1088269799.html
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mit, operasyon, el kaide, terör operasyonu, suriye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
mit, operasyon, el kaide, terör operasyonu, suriye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
MİT'ten nokta operasyonu: El Kaide üyesi Baykara, Afrika'da yakalandı
11:01 15.10.2024 (güncellendi: 11:16 15.10.2024)
MİT, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.
Terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.
TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.
Bir çok hassas noktaya planladığı eylemleri itiraf etti
Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenildi.