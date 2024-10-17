https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/merkez-bankasinin-rezervleri-rekora-yaklasti-1089344965.html

Merkez Bankası'nın rezervleri rekora yaklaştı

Merkez Bankası'nın rezervleri rekora yaklaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artışla 157 milyar 386 milyon... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T15:03+0300

2024-10-17T15:03+0300

2024-10-17T15:03+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 11 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 881 milyon dolar artışla 93 milyar 643 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 92 milyar 762 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 190 milyon dolar yükselişle 63 milyar 553 milyon dolardan, 63 milyar 743 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artarak 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/merkez-bankasi-ekim-ayi-faiz-kararini-acikladi-1089340462.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, dolar