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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kis-saati-uygulamasi-baslayacak-mi-saatler-geri-alinacak-mi-saatler-ne-zaman-geri-alinacak-2024-1088361628.html
TBMM'ye kanun teklifi verilmişti: Kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler geri alınacak mı?
TBMM'ye kanun teklifi verilmişti: Kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler geri alınacak mı?
Sputnik Türkiye
23 Eylül ekinoksu ile birlikte, Kuzey Yarım Küre’de sonbahar resmi olarak başladı. Güneş ışınlarının Güney Yarım Küre’ye dik gelmeye başlamasıyla, bu bölgede... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T07:54+0300
2024-09-24T07:54+0300
yaz-kış saati uygulaması
kış saati uygulaması
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yaz saati uygulaması
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Türkiye'de kış saati uygulamasının yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile yaz ve kış saati uygulamasına son verildi. O tarihten bu yana tüm yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor ve saatler ileri alınmıyor ya da geri çekilmiyor.Saatler neden geri alınmıyor?Bu kararın amacının, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak olduğu iddia ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, mevcut ileri saat uygulaması her yıl devam ettiriliyor.Geceler ne zaman uzamaya başlayacak?Kuzey Yarım Küre'de geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya başlar. Gündüz süreleri ise kısalmaya devam edecek. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.TBMM'ye kanun teklifi verilmiştiAyrıca CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, kış saati uygulanması ve kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için Aralık ayında TBMM'ye kanun teklifi vermişti.Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldıKuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-zam-geldi-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-motorine-zam-gelir-mi-1088361456.html
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saatler ne zaman geri alınıyor, kış saati uygulamasına geçilecek mi, kalıcı saat uygulaması, kış saati uygulaması nedir, saatler geri alınacak mı
saatler ne zaman geri alınıyor, kış saati uygulamasına geçilecek mi, kalıcı saat uygulaması, kış saati uygulaması nedir, saatler geri alınacak mı

TBMM'ye kanun teklifi verilmişti: Kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler geri alınacak mı?

07:54 24.09.2024
© İHAHong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu.
Hong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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23 Eylül ekinoksu ile birlikte, Kuzey Yarım Küre’de sonbahar resmi olarak başladı. Güneş ışınlarının Güney Yarım Küre’ye dik gelmeye başlamasıyla, bu bölgede ilkbahar, Kuzey Yarım Küre’de ise sonbahar dönemi yaşanıyor.Peki, saatler ne zaman geri alınacak 2024 yılı için böyle bir karar var mı?
Türkiye'de kış saati uygulamasının yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile yaz ve kış saati uygulamasına son verildi. O tarihten bu yana tüm yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor ve saatler ileri alınmıyor ya da geri çekilmiyor.

Saatler neden geri alınmıyor?

Bu kararın amacının, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak olduğu iddia ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, mevcut ileri saat uygulaması her yıl devam ettiriliyor.

Geceler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kuzey Yarım Küre'de geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya başlar. Gündüz süreleri ise kısalmaya devam edecek. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

TBMM'ye kanun teklifi verilmişti

Ayrıca CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, kış saati uygulanması ve kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için Aralık ayında TBMM'ye kanun teklifi vermişti.
Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.
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