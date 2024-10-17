https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyalilar-sokakta-sabahladi-sehir-besik-gibi-sallaniyor-pes-pese-depremler-yasaniyor-1089322979.html
Malatyalılar sokakta sabahladı: Şehir 'beşik gibi' sallanıyor, peş peşe depremler yaşanıyor
Malatyalılar sokakta sabahladı: Şehir 'beşik gibi' sallanıyor, peş peşe depremler yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Malatya, dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Gece boyunca bölgede artçı depremler sürdü, halk... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:34+0300
2024-10-17T08:34+0300
2024-10-17T08:34+0300
yaşam
malatya
deprem
deprem
elazığ
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son depremler
artçı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg
Depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlendi. Ancak deprem, sadece Malatya ile sınırlı kalmayıp, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Sivas, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi birçok ilde de hissedildi. Bölgede yaşayan insanlar, yaklaşık iki yıl önce yaşanan büyük depremin ardından aynı korkuyu yeniden yaşadı. Paniğe kapılan vatandaşlar, geceyi sokaklarda geçirdi.AFAD verileri: Artçı depremler sürüyorAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili verileri resmi internet sitesinde paylaştı. 5,9 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Kale ilçesi ve çevresi, küçük sarsıntılarla adeta 'beşik gibi' sallanmaya devam etti.Gece saatlerinde de artçı depremler sürdü. 02.15 ve 02.27'de meydana gelen küçük sarsıntılardan sonra, 02:53'te 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayrıca 03.32'de gerçekleşen bir başka artçı depremin büyüklüğü ise 2.9 olarak açıklandı.Halk Hala TedirginDepremin ardından bölgede tedirginlik sürüyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi evlerine girmeye çekinirken, yetkililer halkı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Malatya ve çevresinde yaşanan bu sarsıntıların ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html
malatya
elazığ
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c692094f980fcd75cf381c2b6614086.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son depremler, malatya depremi
son depremler, malatya depremi
Malatyalılar sokakta sabahladı: Şehir 'beşik gibi' sallanıyor, peş peşe depremler yaşanıyor
Malatya, dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Gece boyunca bölgede artçı depremler sürdü, halk büyük bir panik içinde sokaklarda sabahladı.
Depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlendi. Ancak deprem, sadece Malatya ile sınırlı kalmayıp, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Sivas, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi birçok ilde de hissedildi. Bölgede yaşayan insanlar, yaklaşık iki yıl önce yaşanan büyük depremin ardından aynı korkuyu yeniden yaşadı. Paniğe kapılan vatandaşlar, geceyi sokaklarda geçirdi.
AFAD verileri: Artçı depremler sürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili verileri resmi internet sitesinde paylaştı. 5,9 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Kale ilçesi ve çevresi, küçük sarsıntılarla adeta 'beşik gibi' sallanmaya devam etti.
Gece saatlerinde de artçı depremler sürdü. 02.15 ve 02.27'de meydana gelen küçük sarsıntılardan sonra, 02:53'te 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayrıca 03.32'de gerçekleşen bir başka artçı depremin büyüklüğü ise 2.9 olarak açıklandı.
Depremin ardından bölgede tedirginlik sürüyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi evlerine girmeye çekinirken, yetkililer halkı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Malatya ve çevresinde yaşanan bu sarsıntıların ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.