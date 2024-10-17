https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyalilar-sokakta-sabahladi-sehir-besik-gibi-sallaniyor-pes-pese-depremler-yasaniyor-1089322979.html

Malatyalılar sokakta sabahladı: Şehir 'beşik gibi' sallanıyor, peş peşe depremler yaşanıyor

Malatyalılar sokakta sabahladı: Şehir 'beşik gibi' sallanıyor, peş peşe depremler yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Malatya, dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Gece boyunca bölgede artçı depremler sürdü, halk... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T08:34+0300

2024-10-17T08:34+0300

2024-10-17T08:34+0300

yaşam

malatya

deprem

deprem

elazığ

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

artçı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlendi. Ancak deprem, sadece Malatya ile sınırlı kalmayıp, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Sivas, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi birçok ilde de hissedildi. Bölgede yaşayan insanlar, yaklaşık iki yıl önce yaşanan büyük depremin ardından aynı korkuyu yeniden yaşadı. Paniğe kapılan vatandaşlar, geceyi sokaklarda geçirdi.AFAD verileri: Artçı depremler sürüyorAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili verileri resmi internet sitesinde paylaştı. 5,9 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Kale ilçesi ve çevresi, küçük sarsıntılarla adeta 'beşik gibi' sallanmaya devam etti.Gece saatlerinde de artçı depremler sürdü. 02.15 ve 02.27'de meydana gelen küçük sarsıntılardan sonra, 02:53'te 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayrıca 03.32'de gerçekleşen bir başka artçı depremin büyüklüğü ise 2.9 olarak açıklandı.Halk Hala TedirginDepremin ardından bölgede tedirginlik sürüyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi evlerine girmeye çekinirken, yetkililer halkı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Malatya ve çevresinde yaşanan bu sarsıntıların ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html

malatya

elazığ

kandilli

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