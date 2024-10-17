https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-depremde-yarali-sayisi-belli-oldu-1089356392.html
AFAD Başkanı duyurdu: Malatya'daki depremde 249 kişi yaralandı
AFAD Başkanı duyurdu: Malatya'daki depremde 249 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Çarşamba günü saat 10.46'da Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 249 kişinin yaralandığı belirlendi. Konula ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T19:55+0300
2024-10-17T19:55+0300
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Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, enkaz altında kimse bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.AFAD koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, 249 kişinin korku ve panik nedeniyle hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Okay Memiş, Malatya’da 2, Elazığ’da ise 8 yaralının tedavisinin sürdüğünü dile getirdi. 202 artçı kaydedildiDepremin ardından 202 artçı sarsıntı daha kaydedildiğini aktaran Memiş, bölgedeki yapı stokunun 6 Şubat depremleri sonrası iyileştiğini ve bu nedenle büyük çaplı bir olumsuz durum beklenmediğini söyledi. Memiş, Sivas’ta da bugün gün içerisinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlatarak burada da ciddi bir hasarın yaşanmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-deprem-anindan-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-once-gurultuyu-dinledi-ardindan-kacti-1089320103.html
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AFAD Başkanı duyurdu: Malatya'daki depremde 249 kişi yaralandı
19:55 17.10.2024 (güncellendi: 20:01 17.10.2024)
Çarşamba günü saat 10.46'da Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 249 kişinin yaralandığı belirlendi. Konula ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş 249 kişinin de kaçarken yaralandığını belirtti.
Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, enkaz altında kimse bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.
AFAD koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, 249 kişinin korku ve panik nedeniyle hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Okay Memiş, Malatya’da 2, Elazığ’da ise 8 yaralının tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.
Depremin ardından 202 artçı sarsıntı daha kaydedildiğini aktaran Memiş, bölgedeki yapı stokunun 6 Şubat depremleri sonrası iyileştiğini ve bu nedenle büyük çaplı bir olumsuz durum beklenmediğini söyledi.
Memiş, Sivas’ta da bugün gün içerisinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlatarak burada da ciddi bir hasarın yaşanmadığını belirtti.