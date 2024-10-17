https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-depremde-yarali-sayisi-belli-oldu-1089356392.html

AFAD Başkanı duyurdu: Malatya'daki depremde 249 kişi yaralandı

AFAD Başkanı duyurdu: Malatya'daki depremde 249 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Çarşamba günü saat 10.46'da Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 249 kişinin yaralandığı belirlendi. Konula ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T19:55+0300

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Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, enkaz altında kimse bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.AFAD koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, 249 kişinin korku ve panik nedeniyle hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Okay Memiş, Malatya’da 2, Elazığ’da ise 8 yaralının tedavisinin sürdüğünü dile getirdi. 202 artçı kaydedildiDepremin ardından 202 artçı sarsıntı daha kaydedildiğini aktaran Memiş, bölgedeki yapı stokunun 6 Şubat depremleri sonrası iyileştiğini ve bu nedenle büyük çaplı bir olumsuz durum beklenmediğini söyledi. Memiş, Sivas’ta da bugün gün içerisinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlatarak burada da ciddi bir hasarın yaşanmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-deprem-anindan-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-once-gurultuyu-dinledi-ardindan-kacti-1089320103.html

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