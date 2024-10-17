https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-deprem-anindan-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-once-gurultuyu-dinledi-ardindan-kacti-1089320103.html
Malatya'daki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce gürültüyü dinledi, ardından kaçtı
Malatya'daki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce gürültüyü dinledi, ardından kaçtı
Sputnik Türkiye
,
2024-10-17T02:45+0300
2024-10-17T02:45+0300
2024-10-17T02:52+0300
malatya
türkiye
deprem
temizlik
temizlikçi
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Malatya'nın Kale ilçesindeki depreme bir temizlik görevlisi 10'uncu katta yakalandı. Saat 10.46'da meydana gelen deprem anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde temizlik görevlisi deprem sırasındaki gürültüyü bir süre dinledikten sonra 'La ilahe illallah' diyerek yangın çıkış merdivenlerine doğru koştu.Görüntülerde deprem sırasında büyük temizlik kovasının sağa sola üst üste kaydığı anlar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-ani-kamerada-is-yerinden-kacarak-uzaklastilar-1089297792.html
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Malatya'daki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce gürültüyü dinledi, ardından kaçtı
02:45 17.10.2024 (güncellendi: 02:52 17.10.2024)
Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem anını kaydeden bir güvenlik kamerasına 10 katlı binada temizlik yapan görevli yansıdı. Temizlik görevlisi bir süre gürültüyü dinledikten sonra 'La ilahe illallah' diyerek kaçtı.
Malatya'nın Kale ilçesindeki depreme bir temizlik görevlisi 10'uncu katta yakalandı.
Saat 10.46'da meydana gelen deprem anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde temizlik görevlisi deprem sırasındaki gürültüyü bir süre dinledikten sonra 'La ilahe illallah' diyerek yangın çıkış merdivenlerine doğru koştu.
Görüntülerde deprem sırasında büyük temizlik kovasının sağa sola üst üste kaydığı anlar da yer aldı.