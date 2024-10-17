https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/malatyadaki-deprem-anindan-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-once-gurultuyu-dinledi-ardindan-kacti-1089320103.html

Malatya'daki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce gürültüyü dinledi, ardından kaçtı

Malatya'daki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı: Önce gürültüyü dinledi, ardından kaçtı

Sputnik Türkiye

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2024-10-17T02:45+0300

2024-10-17T02:45+0300

2024-10-17T02:52+0300

malatya

türkiye

deprem

temizlik

temizlikçi

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Malatya'nın Kale ilçesindeki depreme bir temizlik görevlisi 10'uncu katta yakalandı. Saat 10.46'da meydana gelen deprem anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde temizlik görevlisi deprem sırasındaki gürültüyü bir süre dinledikten sonra 'La ilahe illallah' diyerek yangın çıkış merdivenlerine doğru koştu.Görüntülerde deprem sırasında büyük temizlik kovasının sağa sola üst üste kaydığı anlar da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-ani-kamerada-is-yerinden-kacarak-uzaklastilar-1089297792.html

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