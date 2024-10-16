https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-ani-kamerada-is-yerinden-kacarak-uzaklastilar-1089297792.html
Deprem anı kamerada: İş yerinden kaçarak uzaklaştılar
Deprem anı kamerada: İş yerinden kaçarak uzaklaştılar
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:03+0300
2024-10-16T15:03+0300
2024-10-16T15:04+0300
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elazığ
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Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ’da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinde çalışanların kendilerini dışarıya attığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html
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deprem, son dakika, elazığ
deprem, son dakika, elazığ
Deprem anı kamerada: İş yerinden kaçarak uzaklaştılar
15:03 16.10.2024 (güncellendi: 15:04 16.10.2024)
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ’da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinde çalışanların kendilerini dışarıya attığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.