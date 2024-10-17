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Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney Kore'yi ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı
Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney Kore'yi ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore'nin anayasasında yapılan değişiklikler ile Güney Kore'nin ilk kez 'düşman devleti' olarak nitelendirildiği bildirildi. Bölgede sürekli artan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:37+0300
2024-10-17T10:37+0300
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığını bildirdi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin 'değişmez baş düşman' olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney ile yeniden birleşmenin imkansız olduğunun altını çizmişti.KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore, Güney Kore ile son dönemlerde artan gerilimin üstüne, anayasasında değişikliklere gitti. Anayasa değişikliğiyle Güney Kore ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığı bildirildi.15 Ekimde, Kuzey'den Güney'e bağlanan bütün karayolları Kuzey Kore'nin emriyle bombalarla patlatılmıştı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang'ın güney sınırlarını kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini kaydetti.Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, 'birleşme karşıtı' olarak nitelenen 'düşman devlet' tanımlamasının kınandığı ve 'Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği' bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-disislerinden-guney-koreye-yarimadadaki-gerilimi-tirmandirmama-cagrisi-1089226660.html
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asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, sınır, kuzey kore lideri kim jong un, savunma
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, sınır, kuzey kore lideri kim jong un, savunma

Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney Kore'yi ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı

10:37 17.10.2024
© AP Photo / Vladimir SmirnovKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnov
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Kuzey Kore'nin anayasasında yapılan değişiklikler ile Güney Kore'nin ilk kez 'düşman devleti' olarak nitelendirildiği bildirildi. Bölgede sürekli artan tansiyonların ardından anayasa değişikliğine giden Kuzey Kore, Güney Kore'yi 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığını bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin 'değişmez baş düşman' olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.
Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney ile yeniden birleşmenin imkansız olduğunun altını çizmişti.
KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore, Güney Kore ile son dönemlerde artan gerilimin üstüne, anayasasında değişikliklere gitti. Anayasa değişikliğiyle Güney Kore ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığı bildirildi.
15 Ekimde, Kuzey'den Güney'e bağlanan bütün karayolları Kuzey Kore'nin emriyle bombalarla patlatılmıştı.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang'ın güney sınırlarını kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini kaydetti.
Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, 'birleşme karşıtı' olarak nitelenen 'düşman devlet' tanımlamasının kınandığı ve 'Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği' bildirildi.
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
DÜNYA
Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı
14 Ekim, 22:10
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