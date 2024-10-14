https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-disislerinden-guney-koreye-yarimadadaki-gerilimi-tirmandirmama-cagrisi-1089226660.html

Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı

Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Güney Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının Kuzey Kore’nin egemenliğine müdahale olduğuna... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T22:10+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

güney kore

iha

kuzey kore

müdahale

uyarı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Sözcü Mariya Zaharova, Rusya’nın Güney Kore’nin Kuzey’e yönelik İHA saldırılarını içişlerine müdahale olarak gördüğünü, Güney Koreli yetkililerin Pyongyang’ın uyarılarını ciddiye alması ve pervasız kışkırtıcı eylemleri ile yarımadadaki gerilimi tırmandırmayı bırakması gerektiğini söyledi.Seul’ün, sözde liberal değerlerin dayatılması ve bir takım ‘özgürlüklerin’ genişletilmesi yoluyla ‘hazmetme konseptini’ teşvik etmenin, öncelikle kendi vatandaşlarına yönelik güvenlik tehditleri yarattığını anlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:Rus diplomat, “Rusya, tehlikeli gelişmeleri önlemek ve durumu olumlu bir yöne döndürmek adına, Kuzey Kore ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Kore Yarımadası’nda yapıcı bir rol oynamaya devam edecek” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kuzey-kore-medyasi-sinirdaki-topcu-birlikleri-guneyden-gelecek-ihalara-karsi-atese-hazir-hale-1089187083.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, güney kore, iha, kuzey kore, müdahale, uyarı