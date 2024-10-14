https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-disislerinden-guney-koreye-yarimadadaki-gerilimi-tirmandirmama-cagrisi-1089226660.html
Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı
Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Güney Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının Kuzey Kore’nin egemenliğine müdahale olduğuna... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T22:10+0300
2024-10-14T22:10+0300
2024-10-14T22:24+0300
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mariya zaharova
güney kore
iha
kuzey kore
müdahale
uyarı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Sözcü Mariya Zaharova, Rusya’nın Güney Kore’nin Kuzey’e yönelik İHA saldırılarını içişlerine müdahale olarak gördüğünü, Güney Koreli yetkililerin Pyongyang’ın uyarılarını ciddiye alması ve pervasız kışkırtıcı eylemleri ile yarımadadaki gerilimi tırmandırmayı bırakması gerektiğini söyledi.Seul’ün, sözde liberal değerlerin dayatılması ve bir takım ‘özgürlüklerin’ genişletilmesi yoluyla ‘hazmetme konseptini’ teşvik etmenin, öncelikle kendi vatandaşlarına yönelik güvenlik tehditleri yarattığını anlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:Rus diplomat, “Rusya, tehlikeli gelişmeleri önlemek ve durumu olumlu bir yöne döndürmek adına, Kuzey Kore ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Kore Yarımadası’nda yapıcı bir rol oynamaya devam edecek” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kuzey-kore-medyasi-sinirdaki-topcu-birlikleri-guneyden-gelecek-ihalara-karsi-atese-hazir-hale-1089187083.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, güney kore, iha, kuzey kore, müdahale, uyarı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, güney kore, iha, kuzey kore, müdahale, uyarı
Rus Dışişleri’nden Güney Kore'ye yarımadadaki gerilimi tırmandırmama çağrısı
22:10 14.10.2024 (güncellendi: 22:24 14.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Güney Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının Kuzey Kore’nin egemenliğine müdahale olduğuna dikkat çekerek, Güney Koreli yetkililerin Pyongyang’ın uyarılarını ciddiye alması ve yarımadadaki gerilimi tırmandırmayı bırakması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Sözcü Mariya Zaharova, Rusya’nın Güney Kore’nin Kuzey’e yönelik İHA saldırılarını içişlerine müdahale olarak gördüğünü, Güney Koreli yetkililerin Pyongyang’ın uyarılarını ciddiye alması ve pervasız kışkırtıcı eylemleri ile yarımadadaki gerilimi tırmandırmayı bırakması gerektiğini söyledi.
Seul’ün, sözde liberal değerlerin dayatılması ve bir takım ‘özgürlüklerin’ genişletilmesi yoluyla ‘hazmetme konseptini’ teşvik etmenin, öncelikle kendi vatandaşlarına yönelik güvenlik tehditleri yarattığını anlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şöyle devam etti:
Bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, ancak bölünmez güvenlik ilkesine dayalı siyasi ve diplomatik yollarla mümkündür. Güney Kore ve onun ‘kıdemli’ müttefiki ABD’nin gerçek hedefi askeri saldırganlık olmadığı sürece bunun alternatif bir yolu yoktur.
Rus diplomat, “Rusya, tehlikeli gelişmeleri önlemek ve durumu olumlu bir yöne döndürmek adına, Kuzey Kore ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Kore Yarımadası’nda yapıcı bir rol oynamaya devam edecek” vurgusunu yaptı.