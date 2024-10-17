https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kuresel-bir-yapay-zeka-devrimi-yasandigini-vurgulayan-bakan-simsek-bu-devrimi-kaciramayiz-1089336734.html

Küresel bir yapay zeka devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Şimşek: 'Bu devrimi kaçıramayız'

Küresel bir yapay zeka devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Şimşek: 'Bu devrimi kaçıramayız'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda konuşan Bakan Şimşek, dünyada yaşanan küresel yapay zeka devriminin kaçırılmaması gerektiğinin altını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:21+0300

2024-10-17T12:21+0300

2024-10-17T12:21+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

ekonomi

arap ülkeleri

ticaret

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15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcilerinin katıldığı forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret ve Teknoloji için Küresel Bir Koridor" başlıklı paneli Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetti. Global ticarette daralma yaşanıyorPanelde konuşan Şimşek, dünyada çok büyük belirsizliklerin yaşandığı bir anda bu toplantının yapıldığını kaydederek, belirsizliklerin büyümeyi kısıtladığını, genelde ticaretin büyümeyi körüklediğini ancak global ticarette şu anda daralma yaşandığını söyledi.Şimşek şunları söyledi: Zorluklarla birlikte fırsatlar da varBakan Şimşek, Türkiye'de enflasyonda yaşanan artışın artık düşüşe geçtiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:'Türk ve Arap dünyası arasındaki ekonomik koridorlar geliştirilmeli'Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız da Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ekonomik koridorların geliştirilmesinin bölge ülkeler için büyük avantajlar sağlayacağını belirterek, bu ülkelerin ekonomik kalkınması için büyük yansımaları olacağını söyledi.Bu ülkelerin zaten büyük çoğunluğunun kendi aralarında serbest ticaret anlaşması imzaladığını dile getiren Abdulhafız, sözlerini şöyle sürdürdü:

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, arap ülkeleri, ticaret