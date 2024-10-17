https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kredi-kartindan-cekilmesi-planlanan-vergi-icin-yeni-formul-10-bin-lira-alinsin-kademeli-vergi-1089323309.html

Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül: '10 bin lira alınsın, kademeli vergi gelsin'

Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül: '10 bin lira alınsın, kademeli vergi gelsin'

Sputnik Türkiye

Son günlerde kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri olan, 100 bin TL kredi kartı limiti olanlardan 750 TL'lik savunma sanayi vergisi alınması teklifi... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T08:50+0300

2024-10-17T08:50+0300

2024-10-17T08:50+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

enflasyon

mehmet şimşek

vergi

vergi cezası

vergi borcu

savunma

savunma sanayii başkanlığı

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100 bin TL ve üzeri kredi kartı limitine sahip kişilerden alınması planlanan 750 TL’lik vergi teklifi, özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Kimi vatandaşlar teklifi desteklerken, çoğunluk bu uygulamaya karşı çıkmıştı. Hatta bazı kredi kartı sahipleri, limitlerini 99 bin TL’ye düşürmek için bankalarla iletişime geçmişti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, tepkiler üzerine AK Parti, teklifi rafa kaldırarak yeni bir düzenleme için çalışmalara başladı.Yeni formül: Yüksek limite daha yüksek vergiYeni çözüm önerileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunuldu. AK Partili vekiller, 100 bin TL limiti olan kişilerden 750 TL alınması yerine, daha yüksek limitli kartlardan daha fazla kesinti yapılmasını önerdi. Örneğin, 1 milyon TL kredi kartı limiti olan bir kişiden 10 bin TL vergi alınması gibi seçenekler gündeme geldi. Ayrıca, bu uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi de tartışıldı.Vergi adaleti ve ekonomi politikası üzerine görüşmelerAK Parti’nin yeni ekonomi stratejileri kapsamında, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla istişare toplantıları başladı. Şimşek, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin sahada en çok karşılaştıkları sorunları dinledi. Vatandaşların en çok vergi adaleti talebinde bulunduğu ve bu konuda bir sistem değişikliği istediği Bakan Şimşek’e iletildi.Fahiş fiyat artışları ve enflasyonToplantıda ayrıca, vatandaşların enflasyon rakamlarının düşmesine rağmen market fiyatlarında bir düşüş görememekten şikayet ettiği belirtildi. Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini ve bu konularda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Savunma sanayi destekleme fonu i̇çin yeni kaynak arayışıSavunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) ek kaynak aktarılması amacıyla gündeme getirilen 750 TL'lik kesinti teklifi de bu toplantıda tartışıldı. AK Parti vekilleri, böyle bir düzenlemenin neden teklif edildiğini ve sonrasında neden ertelendiğini sorgularken, daha adil bir sistem önerisinin önemine vurgu yaptı. Savunma sanayisine yapılacak destek paketinin elzem olduğu ve bu konuda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.Mehmet Şimşek’ten ekonomi açıklamalarıBakan Şimşek, toplantıda ayrıca ekonomi politikalarının geldiği noktayla ilgili önemli bilgiler verdi. Cari açığın önemli ölçüde azaltıldığını ve mali disipline odaklanan politikalar sayesinde fiyat istikrarı ve cari açığın sürdürülebilirliği konusunda hedeflere yaklaşıldığını belirtti. Enflasyonun ise 2025 yılına kadar belirgin bir şekilde düşeceğini öngördüklerini ifade eden Şimşek, ekonomik reformların sürdürüleceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html

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