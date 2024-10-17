https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kkm-ve-katilma-hesaplarinda-gerileme-suruyor-1089343543.html

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bankacılık Sektörü Verileri'ne ilişkin Haftalık Bülteni'ni paylaştı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T14:30+0300

2024-10-17T14:30+0300

2024-10-17T14:30+0300

ekonomi

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 490,7 milyar TL'den 1 trilyon 470,5 milyar TL'ye geriledi.Aynı haftada krediler 14 trilyon 954,4 milyar TL'den 14 trilyon 965,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 606,1 milyar TL'den trilyon 732,3 milyar TL'ye çıktı.Tüketici kredileri 1 trilyon 837,9 milyar TL'den 1 trilyon 853,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 629,5 milyar TL'den 1 trilyon 635,8 milyar TL'ye yükseldi.Takipteki alacaklar ise 264,6 milyar TL'den 265,1 milyar TL'ye çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/merkez-bankasi-ekim-ayi-faiz-kararini-acikladi-1089340462.html

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merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)