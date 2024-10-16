https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-icin-zorla-getirilme-karari-verildi-1089307862.html
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı verildi
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı verildi
Sputnik Türkiye
Avukat Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T18:29+0300
2024-10-16T18:29+0300
2024-10-16T18:44+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
mustafa doğan inal
dava
hakaret
zorla getirme kararı
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İstanbul’da 17 Ekim 2023’te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal ‘müşteki’, Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal’ın adını açıkça kullanarak ‘bu kadar kirli bir adam yoktur’, ‘bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim’ gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-dava-siyasi-yasak-ve-35-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1087394452.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mustafa doğan inal, dava, hakaret, zorla getirme kararı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mustafa doğan inal, dava, hakaret, zorla getirme kararı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı verildi
18:29 16.10.2024 (güncellendi: 18:44 16.10.2024)
Avukat Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi.
İstanbul’da 17 Ekim 2023’te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal ‘müşteki’, Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal’ın adını açıkça kullanarak ‘bu kadar kirli bir adam yoktur’, ‘bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim’ gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.