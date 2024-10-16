https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nebenzya-abd-israile-siyasi-koruma-saglayarak-suclarini-ortbas-ediyor-1089316905.html
Nebenzya: ABD İsrail'e ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ediyor
Nebenzya: ABD İsrail'e ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ettiğini... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T22:43+0300
2024-10-16T22:43+0300
2024-10-16T22:42+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
bm daimi temsilcisi
abd
israil
filistin
ortadoğu
bm güvenlik konseyi
silah
çözüm süreci
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurma girişimlerini engellediğini söyledi.Nebenzya, “Washington, uluslararası toplumun görüşünü dikkate almaksızın Ortadoğulu müttefikine düzenli olarak silah pompalıyor, ona siyasi koruma sağlayarak Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına karşı sayısız suçtan sorumlu acımasız İsrail savaş makinesini durdurma girişimlerini engelliyor” dedi.İsrail'in kesinlikle güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu belirten Nebenzya, ancak bu hedefe giden yolun, şüphesiz, kapsamlı bir Ortadoğu çözümü sürecinden ve BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarına uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla Filistin'e karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesinden geçtiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/zaharova-israilin-sivil-tesislere-ve-kalabalik-yerlere-saldirisinin-hicbir-hakli-gerekcesi-olamaz-1089313694.html
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vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, abd, israil, filistin, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, silah, çözüm süreci, bm genel kurulu
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, abd, israil, filistin, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, silah, çözüm süreci, bm genel kurulu
Nebenzya: ABD İsrail'e ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ediyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ettiğini ifade etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurma girişimlerini engellediğini söyledi.
Nebenzya, “Washington, uluslararası toplumun görüşünü dikkate almaksızın Ortadoğulu müttefikine düzenli olarak silah pompalıyor, ona siyasi koruma sağlayarak Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına karşı sayısız suçtan sorumlu acımasız İsrail savaş makinesini durdurma girişimlerini engelliyor” dedi.
İsrail'in kesinlikle güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu belirten Nebenzya, ancak bu hedefe giden yolun, şüphesiz, kapsamlı bir Ortadoğu çözümü sürecinden ve BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarına uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla Filistin'e karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesinden geçtiğini kaydetti.