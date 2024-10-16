https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nebenzya-abd-israile-siyasi-koruma-saglayarak-suclarini-ortbas-ediyor-1089316905.html

Nebenzya: ABD İsrail'e ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ediyor

Nebenzya: ABD İsrail'e ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak suçlarını örtbas ettiğini... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T22:43+0300

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israil- filistin çatışması

vasiliy nebenzya

bm daimi temsilcisi

abd

israil

filistin

ortadoğu

bm güvenlik konseyi

silah

çözüm süreci

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin bir yandan İsrail'e silah pompalarken diğer yandan ona ‘siyasi koruma’ sağlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurma girişimlerini engellediğini söyledi.Nebenzya, “Washington, uluslararası toplumun görüşünü dikkate almaksızın Ortadoğulu müttefikine düzenli olarak silah pompalıyor, ona siyasi koruma sağlayarak Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına karşı sayısız suçtan sorumlu acımasız İsrail savaş makinesini durdurma girişimlerini engelliyor” dedi.İsrail'in kesinlikle güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu belirten Nebenzya, ancak bu hedefe giden yolun, şüphesiz, kapsamlı bir Ortadoğu çözümü sürecinden ve BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarına uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla Filistin'e karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesinden geçtiğini kaydetti.

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vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, abd, israil, filistin, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, silah, çözüm süreci, bm genel kurulu