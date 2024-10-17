https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kanada-basbakanina-hindistandan-yanit-bize-bu-ciddi-iddialari-desteleyecek-hicbir-kanit-sunulmadi-1089325473.html
Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı
Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Trudeau, ayrılıkçı Sih liderin öldürülmesiyle ilgili dün kamu soruşturmasında verdiği ifadede Hindistan'ı 'büyük bir hata' yaptığını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:13+0300
2024-10-17T10:13+0300
2024-10-17T10:13+0300
dünya
kanada
hindistan
hardeep singh nijjar
halistan kurtuluş gücü
halistan
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Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik bu hafta zirveye ulaştı. Karşılıklı diplomat sınır dışı etme sonrasında araya İngiltere girerek Hindistan'ı Kanada ile işbirliğine çağırdı. Kanada'nın bir diğer yakın müttefiki olan ABD, Hindistan'ın Beyaz Saray'ın umduğu gibi Kanada yetkilileriyle işbirliği yapmadığını söyledi. Sözcü Matthew Miller "İddiaların son derece ciddi olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini açıkça belirttik ve Hindistan hükümetinin soruşturmasında Kanada ile işbirliği yapmasını istiyoruz" diyerek "Açıkçası, bu yolu seçmediler" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili kamu soruşturmasında verdiği ifadede, 2023 yazında meydana gelen olay hakkında bilgilendirildiğini ve Hindistan'ın cinayete karıştığını "inanılmaz derecede bariz" hale getiren istihbarat aldığını belirtti. Trudeau, Hindistan'ın 'büyük bir hata' yaptığını vurguladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shri Randhir Jaiswal, Trudeau'yu yanıtlayarak şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html
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Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı
Kanada Başbakanı Trudeau, ayrılıkçı Sih liderin öldürülmesiyle ilgili dün kamu soruşturmasında verdiği ifadede Hindistan'ı 'büyük bir hata' yaptığını belirtirken Hindistan, kendilerine bu ciddi suçlamalarla ilgili 'hiçbir kanıt sunulmadığını' açıkladı.
Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik bu hafta zirveye ulaştı.
Karşılıklı diplomat sınır dışı etme sonrasında araya İngiltere girerek Hindistan'ı Kanada ile işbirliğine çağırdı. Kanada'nın bir diğer yakın müttefiki olan ABD, Hindistan'ın Beyaz Saray'ın umduğu gibi Kanada yetkilileriyle işbirliği yapmadığını söyledi. Sözcü Matthew Miller "İddiaların son derece ciddi olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini açıkça belirttik ve Hindistan hükümetinin soruşturmasında Kanada ile işbirliği yapmasını istiyoruz" diyerek "Açıkçası, bu yolu seçmediler" ifadelerini kullandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili kamu soruşturmasında verdiği ifadede, 2023 yazında meydana gelen olay hakkında bilgilendirildiğini ve Hindistan'ın cinayete karıştığını "inanılmaz derecede bariz" hale getiren istihbarat aldığını belirtti. Trudeau, Hindistan'ın 'büyük bir hata' yaptığını vurguladı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shri Randhir Jaiswal, Trudeau'yu yanıtlayarak şu açıklamada bulundu:
"Bugün duyduklarımız, her zaman tutarlı bir şekilde söylediğimiz şeyi doğruluyor - Kanada, Hindistan ve Hindistanlı diplomatlara karşı yöneltmeyi seçtiği ciddi iddiaları desteklemek için bize hiçbir kanıt sunmadı. Bu pervasız davranışın Hindistan-Kanada ilişkilerine verdiği zararın sorumluluğu yalnızca Başbakan Trudeau'ya aittir."