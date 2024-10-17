https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kanada-basbakanina-hindistandan-yanit-bize-bu-ciddi-iddialari-desteleyecek-hicbir-kanit-sunulmadi-1089325473.html

Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı

Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Trudeau, ayrılıkçı Sih liderin öldürülmesiyle ilgili dün kamu soruşturmasında verdiği ifadede Hindistan'ı 'büyük bir hata' yaptığını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T10:13+0300

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2024-10-17T10:13+0300

dünya

kanada

hindistan

hardeep singh nijjar

halistan kurtuluş gücü

halistan

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Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik bu hafta zirveye ulaştı. Karşılıklı diplomat sınır dışı etme sonrasında araya İngiltere girerek Hindistan'ı Kanada ile işbirliğine çağırdı. Kanada'nın bir diğer yakın müttefiki olan ABD, Hindistan'ın Beyaz Saray'ın umduğu gibi Kanada yetkilileriyle işbirliği yapmadığını söyledi. Sözcü Matthew Miller "İddiaların son derece ciddi olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini açıkça belirttik ve Hindistan hükümetinin soruşturmasında Kanada ile işbirliği yapmasını istiyoruz" diyerek "Açıkçası, bu yolu seçmediler" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili kamu soruşturmasında verdiği ifadede, 2023 yazında meydana gelen olay hakkında bilgilendirildiğini ve Hindistan'ın cinayete karıştığını "inanılmaz derecede bariz" hale getiren istihbarat aldığını belirtti. Trudeau, Hindistan'ın 'büyük bir hata' yaptığını vurguladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shri Randhir Jaiswal, Trudeau'yu yanıtlayarak şu açıklamada bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html

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kanada, hindistan, hardeep singh nijjar, halistan kurtuluş gücü, halistan