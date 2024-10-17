https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kacak-avladiklari-geyigi-sucuk-yapan-bes-kisiye-ceza-yagdi--1089344344.html

Kaçak avladıkları geyiği 'sucuk' yapan beş kişiye ceza yağdı

Kaçak avladıkları geyiği 'sucuk' yapan beş kişiye ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Kaçak avlandıkları belirlenen beş kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 'geyik etinden' yapılmış sucuklar... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T15:01+0300

2024-10-17T15:01+0300

2024-10-17T15:01+0300

yaşam

geyik

kaçak avcılık

kastamonu

sucuk

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.’nin evlerine operasyon düzenledi.Geyik etinden sucuk yapmışlar 3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.Para cezası kesildiDKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html

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geyik, kaçak avcılık, kastamonu, sucuk