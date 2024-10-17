https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kacak-avladiklari-geyigi-sucuk-yapan-bes-kisiye-ceza-yagdi--1089344344.html
Kaçak avladıkları geyiği 'sucuk' yapan beş kişiye ceza yağdı
Kaçak avladıkları geyiği 'sucuk' yapan beş kişiye ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Kaçak avlandıkları belirlenen beş kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 'geyik etinden' yapılmış sucuklar... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T15:01+0300
2024-10-17T15:01+0300
2024-10-17T15:01+0300
yaşam
geyik
kaçak avcılık
kastamonu
sucuk
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.’nin evlerine operasyon düzenledi.Geyik etinden sucuk yapmışlar 3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.Para cezası kesildiDKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html
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geyik, kaçak avcılık, kastamonu, sucuk
geyik, kaçak avcılık, kastamonu, sucuk
Kaçak avladıkları geyiği 'sucuk' yapan beş kişiye ceza yağdı
Kaçak avlandıkları belirlenen beş kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 'geyik etinden' yapılmış sucuklar ele geçirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.’nin evlerine operasyon düzenledi.
Geyik etinden sucuk yapmışlar
3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
DKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.