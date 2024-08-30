https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html
Nesli tehlike altında olan yaban keçisini avlayan kaçak avcıya 660 bin lira ceza
Nesli tehlike altında olan yaban keçisini avlayan kaçak avcıya 660 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta avlanması yasak olan yaban keçisini öldüren kaçak avcı yakalandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:38+0300
2024-08-30T14:38+0300
2024-08-30T14:38+0300
yaşam
kaçak avcılık
kaçak avcı
şırnak
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Şırnak Silopi'de İlçe Jandarma ekipleri, bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin yaban keçisi avladığını tespit etti. Yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.Nesli tükenme tehlikesi altında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/siirtte-iki-atmaca-yavrusuyla-yakalanan-kisiye-ceza-1084782150.html
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kaçak avcılık, kaçak avcı, şırnak
kaçak avcılık, kaçak avcı, şırnak
Nesli tehlike altında olan yaban keçisini avlayan kaçak avcıya 660 bin lira ceza
Şırnak'ta avlanması yasak olan yaban keçisini öldüren kaçak avcı yakalandı.
Şırnak Silopi'de İlçe Jandarma ekipleri, bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin yaban keçisi avladığını tespit etti. Yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.
Nesli tükenme tehlikesi altında
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Yaban keçisi avlayan kişiye 650 bin lira tazminat, 10 bin lira da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı. Bu hayvanlarımız koruma altında ve nesli tehlike altında olan türler arasında. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." dedi.