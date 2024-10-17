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İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğunda son durum
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğunda son durum
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:05+0300
2024-10-17T09:05+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe çıkan sürücüler, sağanağın da etkisiyle araçlarıyla ana arterlerde güçlükle ilerliyor.Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun seyrediyor.İncirli'de tekrar yoğunlaşan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de ağır ilerleyen trafik akışı Haramidere-TEM bağlantı yolu, Bağcılar-Topkapı yönünde O-3 yolu, Bakırköy-Zeytinburnu arası sahil yolu, TEM Metris Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde yoğun seyrediyor.Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.D-100 Karayolu'nda Tuzla İçmeler mevkisinden başlayan trafik Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Avrasya Tüneli girişine kadar artarak devam ediyor.Köprü ayrımı ve kavşaklarda trafik durma noktasına gelirken Kadıköy-Pendik Sahil Yolu'nda araçlar akıcı ilerliyor.TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeler arası, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi, Altunizade ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ve Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan yolda yoğun trafik dikkati çekiyor.Trafik yoğunluğunda son durumKentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.Metrobüs hattının Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade ve Uzunçayır gibi duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler yoğun kalabalıkla karşılaştı.Toplu ulaşım araçlarına binmek isteyenler duraklara giriş ve çıkışlarda güçlük yaşadı. Sağanağın da etkisiyle özellikle duraklarda birikmeler meydana geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, kent genelinde ise yüzde 76'ya kadar yükseldi.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğunda son durum

09:05 17.10.2024
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
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İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe çıkan sürücüler, sağanağın da etkisiyle araçlarıyla ana arterlerde güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun seyrediyor.
İncirli'de tekrar yoğunlaşan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.
Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de ağır ilerleyen trafik akışı Haramidere-TEM bağlantı yolu, Bağcılar-Topkapı yönünde O-3 yolu, Bakırköy-Zeytinburnu arası sahil yolu, TEM Metris Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde yoğun seyrediyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.
D-100 Karayolu'nda Tuzla İçmeler mevkisinden başlayan trafik Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Avrasya Tüneli girişine kadar artarak devam ediyor.
Köprü ayrımı ve kavşaklarda trafik durma noktasına gelirken Kadıköy-Pendik Sahil Yolu'nda araçlar akıcı ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeler arası, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi, Altunizade ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ve Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan yolda yoğun trafik dikkati çekiyor.

Trafik yoğunluğunda son durum

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.
Metrobüs hattının Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade ve Uzunçayır gibi duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler yoğun kalabalıkla karşılaştı.
Toplu ulaşım araçlarına binmek isteyenler duraklara giriş ve çıkışlarda güçlük yaşadı. Sağanağın da etkisiyle özellikle duraklarda birikmeler meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, kent genelinde ise yüzde 76'ya kadar yükseldi.
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Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
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