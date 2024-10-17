https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israilin-cebaliyedeki-saldirisinda-en-az-15-kisi-oldu-1089343466.html
İsrail'in Cebaliye'deki saldırısında en az 15 kişi öldü
İsrail'in Cebaliye'deki saldırısında en az 15 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan UNRWA okuluna yaptığı saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T14:32+0300
2024-10-17T14:32+0300
2024-10-17T14:32+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
cibaliye mülteci kampı
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084552430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a8d7d09d1ffb487bbce6a18228b2375.jpg
İsrail'in barınak sağlayan UNRWA okuluna yaptığı saldırıda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan Filistinli sivillerin öldüğü açıklandı. Sağlık görevlileri yerel basına yaptığı açıklamada en az 15 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da çeşitli bölgeler vurulmaya devam ediyorİsrail hava saldırılarıyla ordudan gelen bir dizi tahliye çağrısının ardından doğu ve güney Lübnan'daki çeşitli bölgeleri vurdu. Doğu Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde, Sarin, Safri ve Tamnin bölgelerinde hava saldırıları bildirilirken kıyı kenti Sur yakınlarındaki El Havaş bölgesinin de vurulduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fransiz-cimento-devi-lafarge-ve-4-eski-yoneticisi-teror-orgutunu-finanse-etme-sucundan-yargilanacak-1089333380.html
lübnan
cibaliye mülteci kampı
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lübnan, cibaliye mülteci kampı, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
lübnan, cibaliye mülteci kampı, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
İsrail'in Cebaliye'deki saldırısında en az 15 kişi öldü
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan UNRWA okuluna yaptığı saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü kaydedildi. Yerel medya en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu.
İsrail'in barınak sağlayan UNRWA okuluna yaptığı saldırıda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan Filistinli sivillerin öldüğü açıklandı. Sağlık görevlileri yerel basına yaptığı açıklamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'da çeşitli bölgeler vurulmaya devam ediyor
İsrail hava saldırılarıyla ordudan gelen bir dizi tahliye çağrısının ardından doğu ve güney Lübnan'daki çeşitli bölgeleri vurdu. Doğu Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde, Sarin, Safri ve Tamnin bölgelerinde hava saldırıları bildirilirken kıyı kenti Sur yakınlarındaki El Havaş bölgesinin de vurulduğu açıklandı.